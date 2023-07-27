Очень редкий гриб нашли туристы

В Нижегородской области туристы обнаружили необычный гриб. Находка была сделана в Керженском заповеднике. Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения.
Речь идет о живом организме бело-розового цвета с выступающими красными пятнами. Его нашла одна из посетительниц заповедника на обочине экотропы «Вишенское болото».
По словам сотрудников учреждения, этот гриб носит названием гиднеллум Пека. За ярко-красные капли жидкости он также носит название «кровоточащий», а также «клубника со сливками». Как правило, гиднеллум можно увидеть на песчаных почвах, при этом встречается он очень редко. В пищу данный гриб использовать нельзя.
«Здесь же скоро можно будет встретить родственный гиднеллуму гриб – ежовик пестрый, который иногда образует большие скопления», – добавили сотрудники заповедника.