Что Ленин думал про Сталина на самом деле

Отношения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и Иосифа Сталина трудно назвать однозначными. Владимир Ильич, безусловно, ценил Иосифа Виссарионовича за деловые качества и трудоспособность, но также и недолюбливал за эгоцентризм.

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Многие историки сходятся во мнении – именно конфликт с Кобой способствовал ухудшению здоровья Ленина и ускорил его смерть.

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Полезное знакомство

Знакомство Ленина и Сталина состоялось в декабре 1905 года в Финляндии на первой конференции РСДРП. На тот момент оба уже могли похвастаться определёнными достижениями в революционном деле. После февральских событий Сталин некоторое время руководил ЦК РСДРП, так как Ленин находился в эмиграции. После Октябрьской революции Иосиф Виссарионович стал членом Совнаркома, который возглавлял основатель Советского Союза.

Сталин за довольно короткий промежуток времени сделал неплохую карьеру. Он был одним из ключевых политических деятелей, входивших в ближайшее окружение руководителя страны.

Естественно, у «политических тяжеловесов» периодически возникали разногласия, но до 20-х годов Ленин и Сталин предпочитали открыто не конфликтовать. В 1920 году состояние здоровья Владимира Ильича значительно ухудшилось. Мария Ульянова, сестра вождя, отмечала, что к этому времени её брат вовсю называл Кобу «неумным».

Вот и дружбе конец

В декабре 1922 года Сталин позволил себе в грубой форме отчитать Надежду Крупскую за то, что она ведёт с больным супругом беседы на политические темы. Дело в том, что врачи настоятельно рекомендовали оградить высокопоставленного пациента от информации, от которой он бы начать волноваться.