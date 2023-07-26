Как Куба стала Островом Свободы

Семьдесят лет назад началась Кубинская революция. Спустя пять лет государство стало Островом Свободы. Именно так Кубу назвали революционеры Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара, передает корреспондент «МИР 24» Александр Лансков.

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Это была самая долгая революция в истории. Она началась почти сразу после смерти Сталина в 53-м. Шесть лет вооруженного противостояния, неудачных штурмов и показательных казней мятежников. Лишь в 59-м режим Батисты пал.

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Бежавший из страны Батиста подчинялся не только спецслужбам США, но и чикагской мафии, раскинувшей сеть своего влияния на всю территорию Кубы. Именно это и заставило сыновей богатого землевладельца Анхеля Кастро взять в руки оружие.

«Держали в страхе всех, вплоть до таких богатых землевладельцев, как семья Кастро. Заставили их платить дань этой мафии», – рассказала писатель, историк Лана Паршина.

Народ приветствовал победителей, которые провозглашали революционные идеалы: земля – крестьянам, фабрики – рабочим, врагам революции – смерть.

«На вопрос о том, является ли вооруженная борьба единственным путем к освобождению, я бы ответил, что как минимум в случае моей страны у нас не было другого пути», – говорил Фидель Кастро.

Богатые кубинцы в спешке покидали Остров свободы. Фидель Кастро возглавил страну, а его товарищ Че Гевара – трибунал, который, не колеблясь, выносил смертные приговоры сторонникам бывшего диктатора. Аргентинец и себе предрекал смерть от пули. Фидель остался править Кубой практически до смерти.

Когда Страны Советов не стало, отношения Кубы и России сошли на нет и возобновились только спустя 20 лет.

«Во многом толчок к развитию нашего сотрудничества дало списание долгов кубинских. Это было в 2013 году, когда из 35 миллиардов долларов задолженности 90% было списано», – рассказал советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников.