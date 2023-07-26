Почему Манхэттенский проект назвали именно так
Манхэттенским проектом назвали программу США по разработке ядерного оружия, которой руководили Роберт Оппенгеймер и Лесли Гровс. Он стал последователем “Уранового комитета”, который занимался изучением и добычей урана для его последующего использования в военной промышленности.
Название Манхэттенский проект для сверхсекретной разработки было выбрано неслучайно. О том, как связано ядерное оружие и один из районов Нью-Йорка, — в материале “Рамблера”.
Манхэттен — район Нью-Йорка
Название проекта в честь района или города было обычным делом. Военные часто так делали и называли проекты в соответствии с местом, где располагались. Поэтому новый проект «Манхэттен» не вызвал никаких подозрений у граждан США и разведывательных служб.
Существует две версии того, почему для проекта было выбрано именно такое название. Они связаны с руководителями проекта, физиком Робертом Оппенгеймером и генералом Лесли Гровсом.
Ученый проводил исследования в области ядерной физике на начальных этапах в здании Колумбийского университета, который расположен на Манхэттене. Поэтому, недолго думая, проект назвали именно этим районом Нью-Йорка, чтобы ни у кого не вызвать подозрений.
Вторая версия связана с тем, что в Нью-Йорке создали отдельный инженерный округ, который базировался на Манхэттене. Лесли Гровс получил звание генерала и стал командующим этим округом. Такое структурное изменение было сделано для того, чтобы скрыть реальное назначение проекта.
Тринити
Однако Манхэттенский проект — не последнее нестандартное название, которое использовалась для разработки атомной бомбы. Рассекреченные документы показали, что сотрудники выбирали разработкам неожиданные имена. При первом ядерном испытании физики использовали “Штучку” — так назвали бомбу из плутония, которую взорвали 16 июля 1945 года, испытание называлось “Тринити” (в переводе с английского Троица). Считается, что название для нее придумал сам Оппенгеймер и отсылает к поэзии писателя Джона Донна — он был автором церковных проповедей.
Две другие бомбы получили названия “Малыш” и “Толстяк”. Именно они были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Считается, что история у этих двух бомб была более прозаичная. Первая получилась достаточно маленькой, по сравнению с остальными, а вторая была круглой и выпуклой. Поэтому их назвали в соответствии с их внешним видом.