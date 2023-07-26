История корейской поп-музыки: сколько в K-pop поколений и как их различать

Совсем недавно, 10 июля, состоялся долгожданный дебют южнокорейского бой-бэнда Zerobaseone, с которого официально началось пятое поколение исполнителей в корейской поп-музыке. Почему пятое, почему началось, и что это вообще значит? Разбираемся в настоящей статье. Названия коллективов и песен, обозначаемых иероглифами, приводятся на английском языке.

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С каждым годом южнокорейская поп-музыка становится всё популярнее и популярнее за пределами своей родины. Каждый из россиян хотя бы раз слышал что-нибудь о таких K-pop группах, как BTS и Blackpink. Изначально корейский поп — это музыкальный жанр, появившийся в Южной Корее в 1992 году, который со временем стал обозначать не только южнокорейскую популярную музыку, но и масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников по всему миру.

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Вообще корейский поп в своём прямом значении появился ещё в 1885 году, когда американский миссионер Генри Аппенцеллер начал учить корейских школьников петь американские и британские народные песни, сохраняя их мелодии, но переводя слова на корейский язык для удобства. Такие песни назывались changga. В 1925 году, когда Корея находилась под властью Японии, даже был выпущен первый "K-pop" альбом, состоящий из таких вот песен. Альбом назывался Yi Pungjin Sewol ("Это бурное время"), и для него были записаны корейские версии популярных на тот момент японских песен. Однако K-pop музыка в том виде, в котором мы её знаем сейчас, появилась в Корее только в 1992 году.

Современный K-pop — не просто песни на корейском языке. Это сложные хореографии, мода, музыкальные клипы с глубокими и запутанными сюжетами, особая эстетика и концепт каждой отдельной группы и соло-исполнителя. История K-pop как жанра и индустрии с 1992 года и по наши дни делится на фазы — или поколения — которые отличаются трендами, идеями и, конечно же, музыкой.

Первое поколение: 1992–2003.

Первое поколение K-pop начинается с дебюта бой-бэнда Seo Taiji and Boys 11 апреля 1992 года. Участники группы были первыми, кто начал читать рэп на корейском языке и вставлять слова и фразы на английском в тексты своих песен — это то, что считается отличительной чертой K-pop музыки сейчас.

Главными темами музыки первого поколения K-pop были любовь и молодость, а песни в большинстве своём были довольно медленными и мелодичными. На творчество исполнителей — или, как их называют в Южной Корее, айдолов — первого поколения огромное влияние оказали американская хип-хоп и поп-музыка и хип-хоп культура в целом. Корейские певцы и певицы первого поколения одевались в популярную в 90-е мешковатую одежду для танцев и создавали яркие и запоминающиеся сценические образы, но при этом не накладывали много макияжа и не красили волосы в яркие цвета, как делают K-pop исполнители сейчас.

В числе самых знаменитых песен первого поколения: "Candy" бой-бэнда H.O.T., "Dreams Come True" женского трио S.E.S., "Couple" бой-бэнда SECHSKIES, "Perfect Man" Shinhwa и "Eternal Love" гёрл-группы Fin.K.L.

Второе поколение: 2003–2012.

Второе поколение K-pop также называют Золотым поколением — с него началась Корейская волна, или волна "Халлю". Халлю — термин, обозначающий рост популярности корейской массовой культуры на Западе. Золотое поколение K-pop началось с дебюта бой-бэнда TVXQ 26 декабря года.

Второе поколение подарило K-pop много легендарных групп, песни которых слушают и до сих пор: Girls' Generation, 2NE1, BIGBANG, Wonder Girls, Super Junior, SHINee. Два последних бой-бэнда продолжают выпускать музыку и выступать на сцене и сейчас.

Второе поколение K-pop было более экспериментальным во всех смыслах: и в музыке, и в выборе одежды, в сценических образах и в хореографии. Музыка данного поколения знаменита своей "приставучестью" — настолько, что в Южной Корее официально запрещено слушать знаменитую песню "Ring Ding Dong" бой-бэнда SHINee во время периода сдачи CSAT — корейской версии Единого Государственного Экзамена. Второе поколение K-pop яркое, эксцентричное и запоминающееся.

Популярные песни второго поколения K-pop: "Gee" гёрл-группы Girls' Generation, "Replay" бой-бэнда SHINee, "SORRY, SORRY" группы Super Junior, "I AM THE BEST" гёрл-группы 2NE1, "Mirotic" бой-бэнда TVQX и "Fantastic Baby" группы BIGBANG.

Третье поколение: 2012–2018.

Третье поколение K-pop — самое востребованное за пределами Азии. Во время третьего поколения певец PSY выпустил свой хит "Gangnam Style", музыкальный клип на который стал первым видео в истории YouTube, количество просмотров которого превысило 1 миллиард. В период третьего поколения дебютировали всемирно известные группы BTS и Blackpink, и K-pop артисты начали ездить в мировые туры и собирать стадионы вне Южной Кореи и Японии.

Официально третье поколение K-pop стартовало 8 апреля 2012 с дебюта бой-бэнда EXO. Группа активна до сих пор и продолжает выпускать музыку и выступать на музыкальных шоу, как, впрочем, и большинство айдолов третьего поколения.

K-pop артисты третьего поколения – первые, кто начал активно взаимодействовать со своими фанатами с помощью социальных сетей и фан-встреч. В его годы среди K-pop групп стало модно иметь особый концепт — конкретную историю, которую группа рассказывает через тексты песен и музыкальные клипы, и эстетику, которой должен придерживаться каждый участник группы. Например, концепт группы EXO заключается в том, что они не просто певцы, а супергерои, прилетевшие на Землю с разных планет. А Red Velvet — не просто компания молодых талантливых девушек, а ковен ведьм, обладающих магическими способностями. Такие "предыстории" южнокорейских групп делают их музыкальные клипы и тексты песен более увлекательными и вызывают большой интерес у фанатов.

Также во времена третьего поколения появилось больше экспериментальной музыки, а образы стали ещё более необычными: артисты начали красить волосы в разные цвета, сочетать вещи от дорогих брендов с традиционными корейскими нарядами и делать яркие сценические макияжи вне зависимости от гендера.

За время третьего поколения вышло много популярных песен, но вот самые запоминающиеся из них: "DNA" всемирно известного бой-бэнда BTS, "BOOMBAYAH" гёрл-группы Blackpink, "Russian Roulette" группы Red Velvet, "VERY NICE" до сих пор набирающего популярность бой-бэнда Seventeen, "Ko Ko Bop" группы EXO, "Likey" гёрл-группы TWICE, "Cherry Bomb" бой-бэнда NCT 127 и "Starry night" квартета MAMAMOO.

Четвёртое поколение: 2018–2023.

Если айдолам первого, второго и третьего поколения требовались годы для того, чтобы стать популярными, некоторые артисты четвёртого поколения смогли добиться известности всего за пару месяцев благодаря интернету и интересу к K-pop музыке, выросшему за время пандемии COVID-19.

Официально четвёртое поколение K-pop началось с дебюта бой-бэнда Stray Kids 25 марта 2018 года.

Музыка четвёртого поколения отличается своей направленностью на международного слушателя, а хореография — безумной сложностью. Артисты четвёртого поколения редко поют о любви, но часто – о вере в себя, поиске своего пути, проблемах, с которыми часто сталкиваются молодые люди в ходе взросления. В песнях четвёртого поколения часто используются сэмплы — мелодии из уже записанных, часто довольно известных музыкальных произведений. Так, например, гёрл-группа aespa использовала сэмпл из песни "Next Level" из фильма "Форсаж" в своём хите "Next Level", а группа Ive – сэмпл из "I Will Survive" американской певицы Глории Гейнор в своей песне "After Like".

Среди групп четвёртого поколения пользуются спросом футуристичные и Y2K (мода 2000-х) концепты, и нарядам, макияжу, причёскам и эстетике в целом уделяется очень много внимания. Также артисты четвёртого поколения K-pop активно продают физические копии своих музыкальных альбомов. В каждом альбоме фанаты могут найти коллекционные карточки с изображениями любимых айдолов, а также плакаты, открытки и другую фанатскую атрибутику.

Песни артистов четвёртого поколения сильно отличаются друг от друга и жанром, и подачей. Некоторые вдохновляются корейской поп-музыкой предыдущих поколений, некоторые — классическим роком или американской RnB-музыкой. Одни из самых популярных песен четвертого поколения: "God's Menu" бой-бэнда Stray Kids, "Blue Hour" группы Tomorrow X Together, "Wannabe" гёрл-группы ITZY, "Black Mamba" футуристичной группы aespa, "Wonderland" Ateez, "Stereotype" гёрл-бэнда STAYC, "Love Dive" IVE, "Hype Boy" NewJeans, "Tomboy" ((G)I-DLE) и "Antifragile" Le Sserafim.

Многие фанаты опасались, что четвёртое поколение станет последним поколением K-pop, и после него интерес к корейской поп-музыке угаснет. Однако это оказалось неправдой.

Пятое поколение: с 2023 года.

Как уже говорилось выше, начало пятого поколения K-pop отсчитывается с дебюта группы Zerobaseone, сформировавшейся в результате музыкального шоу на "выживание" Boys Planet, идущего на корейском музыкальном телеканале Mnet.

К пятому поколению также относят такие недавно дебютировавшие группы, как xikers, BOYNEXTDOOR, Odd Eye Circle и KISS OF LIFE, и ещё не выступавшую группу BabyMonster.

Нам ещё только предстоит узнать, какие перевороты в мире K-pop совершит пятое поколение. Корейская поп музыка не перестаёт расти в популярности, так что, скорее всего, это поколение — не последнее.