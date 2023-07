История корейской поп-музыки: сколько в K-pop поколений и как их различать

Первое поколение: 1992–2003.

Второе поколение: 2003–2012.

Популярные песни второго поколения K-pop: "Gee" гёрл-группы Girls' Generation, "Replay" бой-бэнда SHINee, "SORRY, SORRY" группы Super Junior, "I AM THE BEST" гёрл-группы 2NE1, "Mirotic" бой-бэнда TVQX и "Fantastic Baby" группы BIGBANG.