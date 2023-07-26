Жительница Индии выключала свет в деревне ради тайных встреч с парнем

В Индии женщина выключала свет в деревне, чтобы тайно встречаться с возлюбленным.

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В индийской деревне Беттиа на протяжении недели каждый вечер выключался свет, что очень напрягало местных жителей, так как темнота создавала отличные условия для воров. Людям пришлось обратиться в энергетическую компанию, однако те ответили, что поломок на линии электропередач не было обнаружено.

Жители деревни не могли понять, что происходит, пока в один из вечеров несколько мужчин не заметили молодую пару, встречающуюся во время полной темноты. В результате удалось выяснить, что одна из жительниц влюбилась в мужчину из соседней, враждующей деревни и теперь скрывает их отношения с помощью выключения света.