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Как выглядит самый странный "зевающий" фрукт

Мы привыкли видеть понятные фрукты - яблоки, персики, сливы, но в мире так много разнообразных плодов, что вряд ли одной жизни хватит, чтобы попробовать все. На другом краю планеты, очень далеко от России, растет необычный "зевающий" фрукт-сюрприз. "Рамблер" расскажет о нем подробнее.

Как выглядит самый странный "зевающий" фрукт
© Wikimedia Commons

Причудливый плод растет на тропическом вечнозеленом дереве, которое произрастает в Западной Африке, а также носит названия аки и аки-яблоко.Особенно много его на Ямайке, где он почитается как национальный фрукт.

Его плоды созревают, когда стручки ярко-красного цвета легко раскрываются, обнажая съедобные плоды внутри. Жители Ямайки часто говорят, что плод «зевает» или «улыбается» — раскрывается естественным образом, сам по себе — прежде чем его можно будет сорвать с дерева.

Стручок открывается, открывая три или четыре кремовых участка мякоти, называемых ариллами, под большими блестящими черными семенами, похожими на маслины. Ариллы как раз и употребляются в пищу.

Какой аки на вкус?

Люди за пределами Карибского бассейна, которые никогда ранее не видели аки, попробовав фрукт рассказывают, что он по вкусу напоминает яичницу-болтунью.

Однако местные говорят, что несмотря на кремообразную текстуру, напоминающую яйца, аки немного горький на вкус. Некоторые отмечают, что в печеном виде плоды по вкусу похожи на орех.

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Чем опасен "зевающий" фрукт

Незрелый аки может вызвать так называемую ямайскую рвоту из-за содержания в нем гипоглицина. Гипоглицин — это ненатуральная аминокислота, которая не разрушается даже в процессе консервирования. Однако, если стручки ярко-красные и легко растрескиваются, они, как правило, созрели и не представляют опасности для здоровья.