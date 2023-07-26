Рыбак поймал редкую щуку с синим ртом

Рыбак по имени Джон Берд выловил черную щуку-мутанта в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает WRIC-TV.

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Черная щука, которую поймал мужчина, отличается от остальных синим ртом. В департаменте дикой природы Вирджинии объяснили эту особенность редкой генетической мутацией.

Джон Берд принял решение сохранить 30-сантиметровую рыбу на память, сделав из нее чучело.