Рыбак поймал редкую щуку с синим ртом
Рыбак по имени Джон Берд выловил черную щуку-мутанта в американском штате Вирджиния. Об этом сообщает WRIC-TV.
Черная щука, которую поймал мужчина, отличается от остальных синим ртом. В департаменте дикой природы Вирджинии объяснили эту особенность редкой генетической мутацией.
Джон Берд принял решение сохранить 30-сантиметровую рыбу на память, сделав из нее чучело.
По данным экспертов, такой улов может случиться только "один раз в жизни". Обычно черная щука имеет желтоватый или зеленоватый оттенок.
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