Чтобы пес слушался своего владельца, необходимо правильное воспитание, начатое в щенячьем возрасте. Однако, среди множества разновидностей собак есть такие, для которых послушание является породной особенностью. Эти животные менее других склонны к проявлению упрямства и своеволия.

© Petstory

Самые послушные породы собак ориентированы на людей и готовы выполнять все их поручения. Их дрессировка, как правило, проходит на ура. Таких домашних любимцев можно заводить даже владельцам без опыта в воспитании собак. Большинство из них отлично подойдут на роль первого четвероногого друга.

Видео дня

Какая собака считается послушной?

Каждый собаковод мечтает о любимце, который будет слушаться его как дома, так и на улице. Это во многом облегчает совместное времяпрепровождение с питомцем.

Послушный пес:

Не убегает от хозяина во время прогулок;

Не подбирает еду с земли;

Моментально реагирует на команды;

Не вступает в конфликты с сородичами;

Спит только на своем месте;

Не тянет поводок;

Не выпрашивает еду у стола и т.д.

Стенли Корэном, автором книги «Интеллект собак», была создана классификация, разделившая всех псов на три категории.

Petstory

Ученый считал, что четвероногие любимцы имеют следующие виды интеллектуальных способностей:

Адаптивные, позволяющие животным принимать собственные решения;

Рабочие, помогающие псам обучаться новым знаниям;

Инстинктивные, способствующие проявлению врожденных породных качеств.

Вторая разновидность собак, по мнению Корэна, отличается наибольшей послушностью.

Однако, если ваш питомец от природы имеет высокий уровень интеллекта, это не значит, что он вырастет послушным и воспитанным. Только правильно обученный пес будет слушаться своего владельца во всем. Поэтому пренебрегать дрессировкой не стоит. Начинать ее важно со щенячьего возраста – уже с 2,5-3 месяцев.

Кроме того, среди пород с высокими интеллектуальными способностями, есть животные, отличающиеся врожденной склонностью к доминированию. Отнести их категории послушных сложно. Поэтому два понятия – послушность и интеллект – нельзя объединять.

Послушные породы собраны в нашем рейтинге, в основе которого лежит освоение четвероногими друзьями команд и скорость их исполнения. Все эти питомцы отличаются умом и сообразительностью, не имеют склонности к доминированию, хорошо ладят с другой живностью в доме.

Послушные собаки – это такие породы, как:

Бордер-колли;

Пудели;

Немецкие овчарки;

Золотистые ретриверы;

Шелти;

Лабрадор-ретриверы;

Папильоны;

Прямошерстные ретриверы;

Шотландские сеттеры;

Бриары;

Ньюфаундленды;

Кувасы;

Левретки;

Бостон-терьеры;

Французские бульдоги;

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели;

Уиппеты;

Кламбер-спаниели;

Мальтийские болонки;

Далматины.

ТОП-20 самых послушных пород собак

Рейтинг, объединивший породы, считающиеся послушными, включает питомцев самых различных габаритов. Каждый собаковод найдет для себя подходящего: есть песики, которые будут себя комфортно чувствовать, проживая в городских квартирах скромных размеров, а есть животные, которые больше подходят для содержания в частном доме. Некоторым из них требуются умеренные виды нагрузок, другим же – усиленные. Познакомимся с каждой из этих пород.

Бордер-колли

Petstory

Рост: 50-56 см

Вес: 20-30 кг

Страна: Великобритания

Характер: дружелюбность, терпимость к детям, верность владельцу

Эта порода не является популярной в нашей стране. Она официально признана самой умной и сообразительной. Считается, что бордер-колли способны запоминать около 300 слов, ассоциируя их с действием. Поэтому эту послушную породу собак получится обучить огромному количеству команд. Она отлично подойдет для жизни за городом. Правда охранником питомец вряд ли будет, большого недоверия посторонним людям он не испытывает. Для собак считается нормой гетерохромия – разный цвет глаз. Эти псы отличаются спортивностью, нуждаются в постоянной нагрузке. Могут принимать участие в различных состязаниях. С другой живностью в доме уживутся без особых проблем. Терпимо будут реагировать на сородичей, кошек, птиц и грызунов.

Пудель

Рост: 24-60 см

Вес: 5-25 кг

Страна: Франция

Характер: ласковость, игривость, непереносимость одиночества

Разновидностей пуделей на сегодня существует четыре: большого размера, среднего, миниатюрного и той. Животных отличает прекрасная память. Они моментально запоминают команды, с успехом поддаваясь дрессировке. Эти собаки хорошо обучаемые, послушные, совершенно не склонные к упорству. С другими любимцами в доме сосуществуют мирно. Совсем неконфликтные. Очень активны и подвижны, обожают плавать. Шерстный покров у представителей породы имеет уникальную структуру. По этой причине селекционеры используют их для создания новых пород. В частности, кокапу, пуделей-пойтнеров.

Немецкая овчарка

Рост: 55-68 см

Вес: 25-40 кг

Страна: Германия

Характер: послушность, преданность владельцу, любовь к детям

Считается одной их самых обучаемых и послушных пород собак в мире. Немецкие овчарки – несомненно, идеальные служебные псы: их обучают «работе» на таможне, в полиции, они «служат» поводырями, терапевтами и т.д. Больше подойдут для проживания за городом. Спокойно отнесутся к другим животным в доме. Любят играть с детьми. Будут безгранично рады любым вылазкам на природу с семьей: походы за грибами, пикники у реки, рыбалка. Шерстный покров у собак бывает двух видов: длинный и средний. Псы с более длинной шерстью будут требовать частого ухода – их нужно вычесывать 2-3 раза в неделю. Других – реже.

Золотистый ретривер

Рост: 51-61 см

Вес: 27-40 кг

Страна: Великобритания

Характер: большая любовь ко всем членам своей семьи, добродушный нрав, терпимость к детям

Эта порода пользуется большой популярностью во всем мире. Собаки считаются одними из самых послушных и умных. Однако, в нашей стране псы встречаются не так часто, как за границей. Золотистые ретриверы обладают высоким уровнем интеллекта. Они любят заниматься дрессировкой со своим владельцем и готовы выполнять все его поручения. Упрямство – это не про них. Очень спортивны и нуждаются в регулярной активности. Длинная шерсть животного требует ухода. Если ее не вычесывать своевременно, не избежать появления колтунов. Псы терпимо относятся к шалостям самого маленького ребенка.

Шелти

Рост: 35,5-37 см

Вес: 6-7 кг

Страна: Шотландия

Характер: не любят долго быть одни, добродушный нрав, безграничная верность хозяину

Шелти, также известная как шетландская овчарка, отличается умом, преданностью своей семье и энергичностью. Собаки очень понятливые и послушные, быстро учатся новому и беспрекословно выполняют поручения. Они стремятся угодить своим хозяевам и преуспевают в различных видах спортивных соревнований. Несмотря на свое пастушеское происхождение, шелти, как правило, нежны и неагрессивны по отношению ко всем, кто их окружает. Питомцы прекрасно поладят с ребенком и готовы поддержать любую игру с ним. Способны долго не уставать. Густая шерстка шелти нуждается в своевременном вычесывании. Иначе она спутается и будет выглядеть некрасиво.

Лабрадор-ретривер

Рост: 55-57 см

Вес: 30-45 кг

Страна: Канада

Характер: добродушные, очень привязаны к хозяину, не могут долго находиться в одиночестве

Лабрадор-ретривер – это одна из самых послушных пород собак, отличающаяся дружелюбием, сообразительностью и уравновешенностью. Псов нередко используют в качестве служебных: они «работают» поводырями, собаками-терапевтами и т.д. Эта порода отличается спокойствием и уравновешенностью. Животные не имеют склонности к агрессии и обычно хорошо ладят с ребятишками и другой живностью в доме. Очень дружелюбны и терпеливы. Они прекрасно относятся к обучению и могут выполнять разнообразные команды и трюки. Также отлично справляются с различными типами дрессировки: общей, специальной, спортивной и т.д.

Папильон

Petstory

Рост: 20-28 см

Вес: 2-3 кг

Страна: Франция

Характер: игривость, дружелюбность к сородичам и кошкам

Папильоны – декоративные собаки небольшого размера. Станут отличным вариантом для городской квартиры. У песиков очень примечательные внешние данные – их стоячие уши покрыты длинной шерстью и по форме напоминают крылья бабочек. Из-за этого порода и получила свое название. «Папильон» переводится с французского как «бабочка». Эти животные отличаются любовью к обучению, они довольно быстро осваивают команды. Они очень спортивные и подвижные, требуют активности. Имеют склонность к появлению аллергических реакций, в частности особи, у которых в окрасе преобладает белый цвет.

Прямошерстный ретривер

Рост: 56-62 см

Вес: 25-36 кг

Страна: Великобритания

Характер: безмерная верность «своему» человеку, общительность, дружелюбность

Эта порода собак считается относительно молодой. Прямошерстные ретриверы выводились в первую очередь как охотники. Эти псы не имеют склонности к собственному принятию решений, поэтому подходят для неопытных владельцев. Послушные собаки быстро обучаются, любят дрессировку. Готовы угождать людям. Могут освоить трюки. Нуждаются в постоянном общении с человеком, долгое одиночество для них – настоящее горе. Эту породу не стоит выбирать тем, кого подолгу не бывает дома. Шерстный покров требует внимания – вычесывать ретривера рекомендуется не меньше двух раз в неделю. Своевременная социализация позволит вырастить пса, который будет спокойно реагировать на любые ситуации.

Шотландский сеттер

Рост: 62-67 см

Вес: 26-32 кг

Страна: Великобритания

Характер: коммуникабельность, доверие к чужакам, игривость

Эта красивая, умная и послушная собака относится к охотничьим породам. Сеттеры прекрасно поддаются дрессировке, они вовсе не упрямые. Как и все охотники, они выносливы и энергичны, готовы быть все время рядом с владельцем. Одиночество переживают болезненно. Если пса вовремя социализировать, он будет жить под одной крышей с другими животными без проблем. Сильно привязываются ко всем членам своей семьи. Терпимо относятся к детям. Шерстный покров нуждается в регулярном вычесывании – не менее двух раз в неделю. В период активной линьки лучше проводить эту процедуру ежедневно.

Бриар

Рост: 56-68 см

Вес: 32-40 кг

Страна: Франция

Характер: общительность, верность, подозрительность к незнакомцам

Эта порода собак не считается очень популярной. Бриары появились во Франции. Главная функция псов – охрана стада. Сегодня их все чаще заводят в качестве семейных питомцев. Животные отличаются преданностью, общительностью, миролюбивым характером. Невероятно умны и сообразительны. Хорошо дрессируются. Отлично уживутся в одном доме с кошками, другими собаками. Бриары любят воду и с удовольствием плавают в отрытых водоемах. Обожают вылазки на природу со своей семьей. Подходят для активных и спортивных людей. Являются обладателями необычной шерсти, которая по внешнему виду очень напоминает козлиную.

Ньюфаундленд

Рост: 64-70 см

Вес: 50-54 кг

Страна: Канада

Характер: ласковость, спокойствие, преданность семье, отсутствие агрессии

Псы имеют внушительные габариты. Невзирая на это, характер у ньюфаундленда добродушный. Он безгранично обожает всех членов семьи, в которой живет. При условии хорошего воспитания собака может стать отличной няней для детей. Спокойно отнесется к любым шалостям. Терпелива к детским объятиям. С другой живностью в доме уживается без проблем. У этих собак высокий уровень интеллекта и прекрасная память. Дрессировка, как правило, проходит на ура. Ньюфаундленды совершенно неагрессивны. Спокойно относятся к посторонним людям, в особенности, если понимают, что угрозы от них не исходит. Удлиненная шерсть животного нуждается в регулярном вычесывании.

Кувас

Petstory

Рост: 66-76 см

Вес: 35-50 кг

Страна: Венгрия

Характер: спокойный нрав, уравновешенность, терпимость к детям, общительность

Эта порода собак является довольно редкой. Кувасы отличаются добродушием и преданностью владельцу. Эти очень коммуникабельные и послушные собаки плохо относятся к длительному одиночеству. Поэтому для хозяев, которые мало бывают дома, порода не подойдет. Обожают детей и игры с ними. Нуждаются в физической активности и ментальной нагрузке. Хорошо обучаются при правильном подходе к дрессировке. Новые команды запоминают уже после небольшого количества повторений. Обладают прекрасным сторожевым инстинктом, но никогда не станут проявлять агрессию без повода. Кучерявую шерсть кувасов нужно вычесывать несколько раз в неделю. В период активной линьки – чаще.

Левретка

Рост: 32-38 см

Вес: 2,7-5 кг

Страна: Италия

Характер: склонность к эмпатии, добродушие, безграничная верность, общительность

Эти небольшие собачки считаются прекрасными компаньонами. Изначально левретки были выведены в качестве охотничьих псов. Отличительная особенность породы – дрожание тела. Происходит оно обычно из-за перевозбуждения, либо из-за холода. Эти собаки очень любят ласку, предпочитают сидеть у владельца на коленях, «обниматься» с ним. Способны развивать огромную скорость, с успехом принимают участие в собачьих бегах. Охотничий инстинкт у левреток развит отлично. Ранняя социализация крайне необходима. При правильном воспитании пес не будет гоняться за мелкой живностью. Хорошо поддается дрессировке.

Бостон-терьер

Рост: 38-43 см

Вес: 7-11 кг

Страна: США

Характер: послушность, спокойное отношение к другим питомцам, отсутствие агрессии, общительность

Эти дружелюбные песики, относятся к послушным породам, они очень коммуникабельны и готовы постоянно находиться рядом со «своими» людьми. Бостон-терьеры любят быть в обществе, обожают детей и терпимо относятся к любой живности в доме. Обладают живым умом, сообразительностью, при правильном подходе к обучению и воспитанию обычно не проявляют упрямства. Благодаря небольшим габаритам, подходят для содержания в городских условиях, в квартире даже средней площади. Кроме того, усиленные упражнения им не нужны. Станут отличными компаньонами для людей в возрасте и собаководов, считающих себя домоседами. Не требуют частого ухода: короткую шерсть этого песика достаточно 2 раза в неделю протирать щеткой с короткой щетиной.

Французский бульдог

Рост: 28-35 см

Вес: 8-15 кг

Страна: Франция

Характер: медлительность, верность, отсутствие агрессии к людям и другим животным

Эта порода является собаками-компаньонами. Французские бульдоги подойдут для владельцев, которые предпочитают спокойный образ жизни, не любят активных нагрузок. Размер питомца позволяет держать его в квартире даже небольших габаритов. Короткая шерстка не нуждается в частом вычесывании. Мыть собаку также слишком часто не стоит. Бульдоги прекрасно сожительствуют в одном доме с другими питомцами, в особенности, если росли вместе с ними. Из-за брахицефального строения морды имеют склонность к определенным заболеваниям. Плохо реагируют на сильную духоту и холод. Прекрасно дрессируются, отличаются послушанием.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Рост: 25-32 см

Вес: 5-8 кг

Страна: Великобритания

Характер: доверие к незнакомцам, послушность, верность владельцу, игривость

Изначально эту породу использовали для охоты. Сегодня «кавалеры» чаще всего приобретаются в качестве собак-компаньонов. Песики имеют очень милый внешний вид, их длинная волнистая шерсть и мордочка с большими глазами делают их похожими на плюшевые игрушки. Эти послушные собаки очень любят детей, готовы подолгу играть с ними. Подвижны и энергичны. Нуждаются в нагрузках. Если собака проживает в городской квартире, ее прогулки должны быть активными и регулярными. Эти любимцы прекрасно поддаются дрессировке, быстро усваивают новую информацию. Не склонны к своеволию. Готовы выполнять все поручения владельца, стараясь угождать ему.

Мальтийская болонка (мальтезе)

Рост: 25-30 см

Вес: 3-4 кг

Страна: Средиземноморье

Характер: дружелюбность, отсутствие агрессии к посторонним людям и животным, игривость

Эти собаки считаются декоративными. Мальтезе отличаются хорошей обучаемостью, поэтому подойдут для новичков. Также они будут себя комфортно чувствовать в семьях с детьми. Спокойно относятся к другим питомцам в доме, очень коммуникабельны. В одиночестве им становится скучно. Игривы и подвижны. Невзирая на то, что это декоративная порода, она нуждается в регулярных физических упражнениях. Кроме того, не стоит забывать о ментальной нагрузке. Можно предлагать животному поиски угощения, различные пищевые головоломки и т.д. Этих песиков необходимо стричь. Процедуру проводят по мере надобности. Стрижку можно делать самостоятельно, либо посещать грумера.

Кламбер-спаниель

Рост: 45-50 см

Вес: 25-36 кг

Страна: Великобритания

Характер: общительность, доверие ко всем людям, любовь к детям

Эта порода считается самой крупной из всех видов спаниелей. При условии обеспечения их регулярными физическими нагрузками, собаки могут проживать в городе. Изначально кламбер-спаниелей использовали на охоте. Сегодня эту редкую породу заводят в качестве семейных любимцев. У псов добродушных характер и спокойный нрав. Они довольно медлительны и любят отдыхать на своей лежанке. Отличаются высоким уровнем интеллекта, быстро обучаются новому. С охотой выполняют поручения владельца. У собак хороший аппетит, поэтому важно следить за их рационом и не допускать переедания. Лучше для составления плана питания для любимца обращаться к специалисту – ветеринарному диетологу.

Уиппет

Petstory

Рост: 41-50 см

Вес: 12,5-13,5 кг

Страна: Англия

Характер: склонность к эмпатии, миролюбивый нрав, отсутствие агрессии и упрямства

Уиппеты – прекрасные собаки-компаньоны. В наши дни их охотничье прошлое почти забыто, псов заводят чаще всего в качестве семейных любимцев. Животные умеют распознавать настроение своего владельца. Пес понимает, когда человеку грустно, а когда весело, и ведет себя соответствующе. Собаки нуждаются в своевременной социализации, только в этом случае они будут спокойно реагировать на любую мелкую живность. Прекрасно относятся к детям всех возрастов. Любят подвижные игры на природе. Могут участвовать в различных спортивных состязаниях. Уход за породой требуется несложный: шерсть необходимо вычесывать пару раз в неделю.

Далматин

Рост: 56-61 см

Вес: 32-42 кг

Страна: Хорватия

Характер: сообразительность, общительность, преданность владельцу и его семье

Эти статные и послушные собаки обладают высоким интеллектом. Далматины легко обучаются. Они считаются прекрасными эмпатами – умеют распознавать настроение человека. Очень общительны, легко адаптируются к смене условий. Одиночество переживают с трудом. Заводить такую собаку людям, которые много времени проводят на работе, не рекомендуется. С другими любимцами в доме пес сможет ужиться при условии своевременно начатой социализации – с раннего возраста щенка нужно приучать к общению с посторонними животными, людьми. Короткий шерстный покров питомца вычесывают нечасто – 1-2 раза в неделю щеткой с короткой щетиной.

Как воспитать послушную собаку?

Воспитанный пес будет слушаться своего владельца в любой ситуации. Он не доставляет хлопот хозяину ни дома, ни на прогулке. Чтобы вырастить послушного любимца, важно придерживаться некоторых принципов.

В этом разделе мы выделим несколько ключевых моментов, которые помогут вам в воспитании послушного питомца:

Доверие и спокойствие. Эффективное воспитание всегда основывается на доверии, собака должна чувствовать себя рядом с вами безопасно и комфортно. Наберитесь терпения, не раздражайтесь, если процесс обучения идет не так быстро, как вам хотелось.

Установление четких правил. Собаки нуждаются в структуре и предсказуемости. Установите четкие правила и границы для вашего питомца и придерживайтесь их. Будьте последовательны в своих требованиях и постарайтесь не допускать исключений без веской причины.

Регулярность. Занятия дрессировкой должны стать ежедневной привычкой для собаки. Уделите 10-15 минут во время прогулки простым занятиям – несложным командам, трюкам или совместной игре. Тогда ваш пес будет сохранять интерес к вам, а, соответственно, останется послушным.

Физическая активность. Многие владельцы недооценивают важность физической нагрузки в жизни собаки. Питомцы, ограниченные в двигательной активности, приобретают нежелательные, навязчивые и деструктивные формы поведения. И если вы не даете накопленной энергии пути выхода, то даже самый послушный в прошлом любимец может сделать вашу жизнь некомфортной.

Самые послушные породы собак для квартиры

В рейтинге всех пород, предложенных в этой статье, есть собаки, которые больше остальных подходят для содержания в условиях города. Они будут себя прекрасно чувствовать даже на жилой площади небольшого размера, ввиду своих скромных габаритов. Главное – обеспечить животное активностью.

Самые послушные породы собак для квартиры это:

Мальтезе;

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель;

Левретка;

Бостон-терьер;

Папильон.