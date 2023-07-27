Как предки Михаила Ломоносова получили свою фамилию

Никому не секрет, что множество русских фамилий имеют происхождение от прозвищ.

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Если учесть этот факт, можно предположить, что предки известного русского ученого Михаила Ломоносова были людьми с буйным характером. Однако, следует ли верить в эту теорию?

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Кто первый?

Как отмечает в своей книге «Подлинная история жизни и смерти Михаила Ломоносова» Владимир Бровко, истоки рода, из которого происходил русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов, а также историю появления его представителей на Русском Севере пока отследить не удалось. Однако известно, что родоначальник Ломоносовых, Артемий, жил во второй половине XVI – первой половине XVII веков. Артемий стал отцом Леонтия. Место рождения Леонтия неизвестно, но точно, что впоследствии он значился жителем деревни Мишанинская, где и появился на свет Михаил Ломоносов. И по сей день не удалось установить также, кто именно, Артемий или Леонтий, получил прозвище, о котором идет речь.

Вообще, как утверждает Александр Морозов, автор издания «Михаил Васильевич Ломоносов, 1711-1765» со ссылкой на старожилов тех мест, Ломоносовы – это «новая» фамилия, а точнее лишь «улисьное» прозвище. В действительности же Михаил Васильевич был представителем древнего рода Дорофеевых. Как бы то ни было, в составленной в 1678 году переписной книге Архангельска и Холмогор, которая ныне хранится в Центральном государственном архиве древних актов в Москве, упомянуты: Левка (Леонтий) Артемьев Ломоносов и его три сына — Юдка, Лучка (Лука) и Дорошка (Дорофей). У последнего, Дорофея, в 1681 году родился сын Василий, который и стал отцом Михаила Ломоносова.

Прозвище воевод и драчунов?

Вопреки мнению старожилов родины Михаила Ломоносова в материалах научной конференции, посвященной 75-летию Государственного архива Архангельской области, «Русский Север в документах архива» (1998 год) говорится о том, что Ломонос на самом деле довольно древнее прозвище. Впервые оно в форме Ломоносой упоминается в Ипатьевской летописи в 1273 году. В летописи речь идет о полководце сына Даниила Галицкого Мстиславе Володиславе Ломоносой. Кроме того, Володъслав Ломоносой, как воевода галицкий, фигурирует рядом с «Еромолой Нестеровым сыном по прозвищу Ломота» и на страницах «Словаря древнерусских личных собственных имен» Николая Тупикова.

Но почему именно так прозвали воеводу, а также кого-то из предков Михаила Ломоносова? Многие лингвисты склоняются к тому, что прозвищем Ломонос награждали человека, который ломал носы. Об этом в частности пишет в своей книге «Магия русского имени» Олег Гусев. Однако точно так же могли называть и того, чей нос пострадал («Ломоносовские чтения», Издательство Поморского государственного педагогического университета имени М.В. Ломоносова, 2011 год). Согласно легенде, один из родоначальников рода Дорофеевых сломал нос в драке, за что и получил соответствующее прозвище. А Ирина Ганжина, автор «Словаря современных русских фамилий», утверждает, что ломоносом раньше могли называть и курносого, с неправильным лицом человека.

Цветок или календарная дата?

Так что вовсе не обязательно предок Михаила Ломоносова, получивший такое прозвище, был драчуном. Может быть, ему самому попало. Или он просто имел неправильные черты лица. Впрочем, существуют и еще более «мирные» версии происхождения фамилии Ломоносов. Так, Юрий Федосюк, автор популярного этимологического словаря «Русские фамилии», наряду с «человеком с поврежденным носом» отмечает, что есть и растение ломонос. Как пишет Анна Орел в издании «Красная книга. Растения наших лесов и полей», ареал произрастания, например, ломоноса прямого – Средняя и Восточная Европа, Средиземноморье, Малая Азия и Кавказ. Но данное предположение нельзя сбрасывать со счетов, так как о месте жительства Артемия Ломоносова ничего неизвестно.