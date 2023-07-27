Дубайских автомобилистов стала раздражать гигантская кукла Барби

Дубайские водители пожаловались на гигантское изображение Марго Робби в образе Барби, сообщает «За Рулем».

© Газета.Ru

CGI-изображение актрисы является частью глобальной промо-кампании по продвижению фильма. В разных странах и городах мира маркетологи картины придумывали оригинальные коллаборации и способы продвижения ленты. В Дубае рядом со знаменитым небоскребом Бурдж-Халифа разместили масштабную 3D-рекламу с изображением Марго Робби в роли Барби.

По задумке гигантская фигура Барби одета в первый костюм куклы: полосатый купальник, который дополнили солнцезащитные очки в белой оправе и черные туфли. Находящаяся в фирменной коробке производителя игрушек Mattel кукла в исполнении Робби выходит из своей упаковки.

По словам местных водителей, эта реклама действует на них раздражающе и вызывает ровно противоположный задуманному эффект. Многие жалуются на излишнюю реалистичность изображения, которое отвлекает от дороги. Также они испытывают панические атаки и нарушения сердечного ритма.