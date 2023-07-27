«Дорожное радио» отметило 20 лет вещания
20 июля «Дорожное радио» отметило юбилей. 20-летие вещания сотрудники отпраздновали вместе с теми, кто все эти годы был рядом — друзьями радиостанции.
SHAMAN, Юта, Николай Басков, Дмитрий Колдун, Анита Цой, Денис Майданов, Татьяна Буланова, Марк Тишман, Родион Газманов, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Елена Воробей, CRAZY BEATS приехали лично пожелать успехов команде «Дорожного радио».
Открыл праздничную вечеринку генеральный директор «Европейской медиагруппы», частью которой уже много лет является «Дорожное радио». Роман Емельянов зачитал поздравление в адрес радиостанции от Президента России. Глава государства отметил высокий профессионализм коллектива и его вклад в развитие радиовещания страны, а также пожелал дальнейших успехов.
Помимо этого, весь вечер все желающие делали памятные фотографии и селфи, участвовали в конкурсах и, конечно, общались с коллегами и партнёрами. Артисты исполняли свои лучшие хиты и вместе со всеми пели любимые песни в караоке. Татьяна Буланова мгновенно разогрела танцпол композицией «Мама Люба» группы Serebro, а «Всё! Теперь решено. Без возврата…» группы «Монгол Шуудан», прогремело в исполнении Дениса Майданова.
Ну и какой юбилей без именинного торта?! Кусочек вкуснейшего десерта достался каждому. А тосты за 20 лет успешной работы и за будущие достижения не смолкали весь вечер.
«Дорожное радио», хорошей нам всем дороги в третьем десятилетии! Вместе в пути!
Больше информации — в эфире «Дорожного радио», а также на dorognoe.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.