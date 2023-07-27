«Дорожное радио» отметило 20 лет вещания

20 июля «Дорожное радио» отметило юбилей. 20-летие вещания сотрудники отпраздновали вместе с теми, кто все эти годы был рядом — друзьями радиостанции.

© Пресс-служба «Дорожного радио»

Открыл праздничную вечеринку генеральный директор «Европейской медиагруппы», частью которой уже много лет является «Дорожное радио». Роман Емельянов зачитал поздравление в адрес радиостанции от Президента России. Глава государства отметил высокий профессионализм коллектива и его вклад в развитие радиовещания страны, а также пожелал дальнейших успехов.

Пресс-служба «Дорожного радио»

Помимо этого, весь вечер все желающие делали памятные фотографии и селфи, участвовали в конкурсах и, конечно, общались с коллегами и партнёрами. Артисты исполняли свои лучшие хиты и вместе со всеми пели любимые песни в караоке. Татьяна Буланова мгновенно разогрела танцпол композицией «Мама Люба» группы Serebro, а «Всё! Теперь решено. Без возврата…» группы «Монгол Шуудан», прогремело в исполнении Дениса Майданова.

Ну и какой юбилей без именинного торта?! Кусочек вкуснейшего десерта достался каждому. А тосты за 20 лет успешной работы и за будущие достижения не смолкали весь вечер.

«Дорожное радио», хорошей нам всем дороги в третьем десятилетии! Вместе в пути!