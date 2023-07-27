Как СССР выучил целое поколение африканских лидеров

Санкт-Петербург встречает гостей с самого жаркого континента. 27 и 28 июля здесь проходит форум «Россия – Африка». Масштабное мероприятие проводится с целью укрепления российско-африканских отношений, история которых начинается еще со времен СССР. Стоит отметить, что особое место в этом партнерстве вот уже больше 60 лет занимает сфера образования. Так, очень многие высокие посты в африканских странах занимают люди, получившие образование в Советском Союзе. MIR24.TV вспомнил, как Страна Советов подготовила целое поколение высококвалифицированных кадров.

При поддержке СССР

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В конце 1950-х годов в Африке достигает апогея борьба с колониальной зависимостью от стран Европы. Причем большая заслуга в освобождении африканских стран принадлежала СССР. Именно по инициативе советских лидеров на 15-й сессии Генассамблеи ООН была принята декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

Одновременно с этим в отечественные вузы потянулись первые африканские студенты. Еще больше абитуриентов из Африки страна приняла после открытия Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).

По статистике, с начала 1960-х по 1990-е годы советская система образования выпустила более 60 тысяч дипломированных специалистов с иностранным гражданством. Большинство из них обучились профессиям в промышленных, сельскохозяйственных, транспортных и социальных отраслях – в тех сферах, которые оказались жизненно важными для развития стран Африки.

Сегодня спрос на российское высшее образование у африканских граждан по-прежнему достаточно высок. За знаниями сюда приезжают выходцы из Алжира, Египта, Эфиопии, Танзании, Замбии, Зимбабве, Уганды, Анголы, ДРК и Республики Конго. Число таких студентов в отечественных университетах на сегодняшний день достигает 35 тысяч человек. Более четверти из них учатся на бюджетной основе.

На особом счету

Чтобы поступить в советский вуз, иностранным абитуриентам требовалось школьное образование. Однако значительной части населения африканских стран оно было недоступно. Поэтому рассчитывать на зачисление могли в основном дети состоятельных родителей и сыновья африканских королей, которые до этого имели возможность обучаться в школах.

В советских вузах иностранные студенты, как правило, находились на особом положении. Помимо стипендии, им выдавали деньги на покупку теплых вещей. Селить их старались в лучших жилых корпусах. При этом в соседи к иностранцам подбирали надежных активистов-отличников, которые обязательно должны были поддерживать атмосферу дружеского интернационализма в университете.

У приезжих была еще одна завидная привилегия – им совсем необязательно было участвовать в трудовых отрядах. Впрочем, среди африканцев находилось много желающих добровольно отправиться «на картошку».

Воспринимались такие поездки, как развлечение, поэтому энтузиасты из некоторых стран с радостью уезжали даже на БАМ.

Кстати, часто в таких путешествиях иностранные студенты встречали свою любовь. Африканцы восторженно смотрели на советских девушек, и разница культур их совсем не смущала.

К тому же, белокожая и светловолосая жена для многих становилась гарантией повышения общественного статуса на родине.

Из студентов в президенты

После выпуска бывшие студенты вспоминали учебу в Советском Союзе как самые лучшие дни своей молодости. При этом многие из них стали высококлассными специалистами и заняли руководящие посты по возвращении домой.

Так, во главе Анголы можно отследить целую «династию» советских студентов. На протяжении 38 лет страной руководил Жозе Эдуарду душ Сантуш, который отучился в Азербайджанском институте нефти и химии. А в 2017 году ему на смену пришел президент Жуан Лоренсу, получивший диплом Военно-политической академии имени В. И. Ленина.

Наибольшим числом «карьеристов» может похвастаться Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Учебу здесь окончили: Аббас Юсуф Салех – премьер-министр Чада в 2008-2010 годах, посол Республики Буркина-Фасо в РФ Антуан Сомда, министр окружающей среды Руанды Жанна д’Арк Мужавамария.