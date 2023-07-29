Какие праздники отмечают в России и мире 29 июля

29 июля в мире отмечается множество праздников, затрагивающих разные сферы деятельности и интересов.

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Самые примечательные из них — Международный день тигра, День прославления святого Олафа, короля Норвегии, и Падмини экадаши.

Международный день тигра

Праздник был учрежден в 2010 году на международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного. Инициаторами учреждения даты выступили 13 государств-участников форума, на чьих землях еще обитают тигры. В ходе мероприятия также была разработана и принята программа восстановления популяции больших кошек, рассчитанная на 2010–2022 годы, целью которой является увеличение количества тигров в два раза за обозначенный период.

День прославления святого Олафа, короля Норвегии

Святой Олаф, он же король Олаф II — национальный герой, объединитель государства и святой покровитель Норвегии. Именно с его именем связано введение в стране христианства. Олаф II Харальдссон был в течение многих столетий одним из самых почитаемых святых Северной Европы. После гибели Олафа в битве с бондами у Стиклестада 29 июля 1030 года были отмечены многочисленные случаи чудотворения от его святых мощей, которые оказались нетленными.

Падмини экадаши