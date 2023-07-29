Международный день тигра, День Олафа и Падмини экадаши: какие праздники отмечают в России и мире 29 июля
29 июля в мире отмечается множество праздников, затрагивающих разные сферы деятельности и интересов.
Самые примечательные из них — Международный день тигра, День прославления святого Олафа, короля Норвегии, и Падмини экадаши.
Международный день тигра
Праздник был учрежден в 2010 году на международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного. Инициаторами учреждения даты выступили 13 государств-участников форума, на чьих землях еще обитают тигры. В ходе мероприятия также была разработана и принята программа восстановления популяции больших кошек, рассчитанная на 2010–2022 годы, целью которой является увеличение количества тигров в два раза за обозначенный период.
День прославления святого Олафа, короля Норвегии
Святой Олаф, он же король Олаф II — национальный герой, объединитель государства и святой покровитель Норвегии. Именно с его именем связано введение в стране христианства. Олаф II Харальдссон был в течение многих столетий одним из самых почитаемых святых Северной Европы. После гибели Олафа в битве с бондами у Стиклестада 29 июля 1030 года были отмечены многочисленные случаи чудотворения от его святых мощей, которые оказались нетленными.
Падмини экадаши
День поста в индуизме, который выпадает на 11-й день растущей Луны месяца Адхик (Пурушоттама) — 13-го лунного месяца индуистского календаря. Как говорит «Васиштха Сиддханта», месяц Адхик — дополнительный лунный месяц в индуистском календаре, который бывает один раз в три года. Чаще всего Падмини экадаши выпадает на месяц Ашадха, поэтому называется так же: Ашадха Адхика Маса экадаши. Падмини экадаши также часто называют Камала экадаши.