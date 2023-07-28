В Индии студенток отчислили за съемки без одежды в туалете

Студенток медицинского колледжа в Индии отчислили после того, как они сняли свою однокурсницу обнаженной в туалете. Об этом сообщает The Indian Express.

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Инцидент произошел в городе Удупи. Учащаяся заметила, как три однокурсницы снимали ее в туалете. Сами студентки сказали, что сделали это случайно и на самом деле хотели пошутить над другой однокурсницей. Запись с телефона удалили, а нарушительницы извинились перед ровесницей.