Торт из пластика и кофе с солью: необычные традиции турецких свадеб

Не секрет, что традиции в Турции отличаются от того, что есть в других восточных странах. Это — очень самобытная страна, где каждое значимое событие отмечается с размахом. Свадьба не становится исключением и сопровождается массой необычных традиций.

О том, какие из них соблюдают по сей день, — в материале “Рамблера”.

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Ночь хны

Ночью хры называют девичник, который проходит с соблюдением строгих традиций. Родственники жениха приносят в дом невесты специальную хну, которой покрывают руки. После этого ритуала все женщины в доме дарят невесте золотые монеты — символ будущих детей. Чем больше монет, тем счастливее будет семья. После того, как невесте покрывают руки хной, она идет к матери жениха по шелковому ковру и целует ее в щеку в знак почтения. После основной части начинается веселье, музыка и танцы.

Соленый кофе

Мужчине не мальчишнике перед свадьбой подают соленый кофе. Он обязан выпить чашку залпом, не скривив лицо. Это — давняя традиция, которая появилась для того, чтобы понять, подходят супруги друг другу или нет. Если мужчина выпивает кофе и не показывает свою неприязнь, значит он готов к свадьбе со своей будущей супругой. Соленый кофе символизирует горести и неприятные моменты, которые нужно будет пройти в будущем. Так жених показывает, что готов быть с невестой и в горе, и в радости.

Пластиковый торт

Так как на свадьбе в Турции накрывают большой стол, то в него включают еще и традиционные турецкие сладости. На свадьбе они пользуются большой популярностью. Свадебный торт пришел из европейских традиций, поэтому не очень востребован среди гостей. Однако для того, чтобы запечатлеть момент и сделать декор незабываемым, жених и невеста заказывают пластиковый торт. Как правило, он стоит недалеко от стола с десертами, но это — не более, чем декорация. С тортом фотографируются, его рассматривают, но никто его не ест.

Отсутствие подарков