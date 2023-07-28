«Озеро скелетов»: страшная тайна водоёма Роопкунд

Таинственные места нашей планеты притягивают путешественников, словно магнит. Одно из таких мест - озеро, затерянное среди Гималайских гор. Лишь одно его упоминание способно вызвать трепет в сердце любого путешественника. Берега, тропинки и сам водоем усыпаны человеческими костями, создавая мрачную атмосферу. Что же стало причиной гибели сотен людей? Кто были те несчастные, чьи жизни поглотило Озеро Скелетов?

Легенды об этом озере ходили давно, но они не выходили за пределы ближайших населенных пунктов. Достоянием мировой общественности информация об озере стала в 1942 году. Тогда в заповеднике Нандадеви появился новый лесничий — Хаи Мадхавал. Изучая территорию, он бродил по деревням. Жители одной общины рассказали ему древнюю легенду: тысячи лет назад великая богиня у горы Нандадеви наказала паломников, которые отправились к запретному озеру. Старожилы тех мест уверяли: в озере Роопкунд множество останков людей, которых покарала разгневанная богиня.

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В конце весны 1942 года Мадхавал нашел тропу к озеру. Лесник хотел увидеть своими глазами ледниковое озеро национального парка. Когда он добрался до места, то увидел сотни скелетов среди воды и подтаявшего снега. Лесничий вызвал британскую колониальную администрацию, чтобы продемонстрировать им свою находку.

Первые версии

Британская военная разведка приступила к изучению останков. В то время случались набеги японских диверсионных групп. Британцы считали жертвами японцев, но детальный анализ фрагментов одежды показал, что все погибшие не являются нашими современниками. Люди на берегу озера погибли несколько веков назад.

В 1958 году Индия обрела независимость. В рамках сохранения культурного наследия было профинансировано несколько археологических проектов. В 60-е годы озеро Роопкунд стало важнейшим объектом для изучения. Археологи нашли на берегах загадочного озера предметы утвари и кольца. Радиоуглеродный анализ артефактов позволил датировать находки восьмым веком нашей эры.

Была выдвинута вторая версия: жертвы погибли в результате конфликта враждующих племен. Но она выглядит очень неправдоподобно. В этой местности не за что воевать, тут нет ни городов, ни укреплений.

Многие пытались найти разгадку странной находке. Наконец, была названа веская причина военных действий – вода озера. Война за пресную жидкость не редкость в краях, где бывают засушливые сезоны. Это предположение о битве за воду казалось вполне разумным, пока не появились новые данные. Не все воевавшие были взрослыми людьми, нашлись останки детей и подростков. Версия военного противостояния была отвергнута, как и все предыдущие.

Ядовитые воды

Было выдвинуто предположение, что всех путников убило... само озеро. Такие примеры есть в истории. В частности, в Доминикане существует водоем, дно которого пересекает разлом земной коры. Время от времени, в озере начинает бурлить лава, сметающая все живое на своем пути.

В природе встречаются серные озера. Люди их избегают, чтобы не подвергать свою жизнь риску. Но это не всегда получается. Так, в 1985 году озеро Ниос в Камеруне унесло 1746 жизней. Взрыв угарного газа, скопившегося в придонных отложениях, был очень силен. Пострадали люди из близлежащих населенных пунктов.

В воде озера Натрон в Танзании высокая концентрация щелочи. Люди и близко не подходят к этому убийственному водоему. Но несмотря ни на что, смертоносное озеро каждый год уносит жизни диких животных, пришедших на водопой.

В 1960 году был протестирован состав воды озера Роопкунд. Результаты исследований породили новые догадки. Вода мистического озера не представляла угрозы. Но что же тогда убило сотни человек?

Смертоносное ожерелье

В журнале New Yorker вышла статья Дугласа Престона об озере Роопкунд в Гималаях. Дуглас Престон вместе с антропологом Агустином Фуэнтесом из Принстонского университета попытался выяснить, что случилось на Роопкунде в начале XIX века. Загадочное озеро граничит со священной для индусов горой Нандадеви, а также оно располагается на паломническом пути культа богини.

Именно Парвати — супругу многорукого Шивы, обвиняют в гибели сотен людей. Религиозный обычай предписывал каждые двенадцать лет совершать паломничества в честь богини. В давние времена царь Джасдавал отправился к горе Нандадеви вместе со всем своим двором. Он был в окружении свиты придворных, среди которых были слуги, актеры и музыканты. Беременная жена царя попросила сделать перевал у озера Роопкунд. Там родился наследник. Царь Джасдавал решил немедля отметить счастливое событие. Не страшась гнева богини, он начал шумное торжество. Однако празднество обернулось трагедией. Поднялся сильный ветер, пошел снег, с неба полетели камни. Это богиня сняла с шеи ожерелье из огромных жемчужин. Бусины размером с кулак падали на царя и его приближенных. Согласно легенде, все люди, находящиеся в тот день у озера, погибли. Исследователи считают, что в этой легенде может быть доля правды.

Разгадка тайны

До недавнего времени ученые считали, что все скелеты принадлежат погибшим во время одного катастрофического события.

Новейшие исследования удивили ученых. Биомолекулярные анализы ДНК 72 человек показали, что это останки, трех генетических групп. Люди приходили к озеру в разные периоды времени. В двух случаях временной интервал составил не менее тысячи лет.

"Мы были крайне удивлены происхождением скелетов Роопкунда. Наличие людей с предками из восточного Средиземноморья говорит о том, что озеро было не просто интересно местным жителям, но и привлекало посетителей со всего мира", — говорит ученый Эдаоин Харн из Гарвардского университета.



"Эти данные отражают значимость радиоуглеродного анализа, ведь ранее предполагалось, что скелеты появились на озере Роопкунд в результате одного катастрофического события", — повествует калифорнийский ученый Дуглас Кеннетт.