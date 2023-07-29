Экземпляр «Евгения Онегина» продан за 26 млн рублей

«Евгений Онегин», изданный при жизни Александра Пушкина, был продан на аукционе за 26 млн рублей. Он стал самым дорогим прижизненным изданием русских классиков, проданным на российских торгах, передает «Интерфакс», ссылаясь на аукционной дом «Литфонд».

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«Поставлен новый рекорд по продаже произведений классиков русской литературы: редчайший экземпляр романа «Евгений Онегин», вышедший при жизни Александра Пушкина, продан за 26 млн рублей», — сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Предыдущий рекорд в 18 млн рублей, вырученные за прижизненное издание поэмы Велимира Хлебникова «Ладомир» с автографом автора, продержался на российском антикварном рынке шесть лет, отметил руководитель «Литфонда» Сергей Бурмистров, слова которого привели в пресс-службе.

«Теперь Пушкин поставил новый рекорд», — сказал он.

Кроме того, на торгах было продано первое отдельное издание «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова, которое ушло с молотка за 6 млн рублей. «Арабески» Николая Гоголя ушли с молотка за 2,8 млн рублей.