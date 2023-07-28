«Скопытиться»: почему так говорят вместо «умереть»

В русском языке существует интересное выражение - "скопытиться", которое используется вместо глагола "умереть". Несмотря на то, что это выражение кажется странным и не имеет никакого отношения к смерти, его происхождение связано с древними похоронными обрядами и поверьями русского народа.

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Смерть в русской культуре всегда воспринималась как путь в потусторонний мир. Поэтому многие похоронные обряды и поверья были связаны с дорогой. Например, жители Урала во время поминок подавали на стол "белый кисель" из муки и меда, который должен был "торить дорогу" усопшему. Это означало, что умерший уже не вернется к живым и не сможет причинить им вреда. Именно поэтому мертвецов выносили и выносят из дома ногами вперед - чтобы они не видели дороги назад. Также гроб передавали через окно, чтобы запутать умершего и не дать ему найти дорогу обратно.