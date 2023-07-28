«Скопытиться»: почему так говорят вместо «умереть»

«Скопытиться»: почему русские заменяют этим словом глагол «умереть»
В русском языке существует интересное выражение - "скопытиться", которое используется вместо глагола "умереть". Несмотря на то, что это выражение кажется странным и не имеет никакого отношения к смерти, его происхождение связано с древними похоронными обрядами и поверьями русского народа.
Смерть в русской культуре всегда воспринималась как путь в потусторонний мир. Поэтому многие похоронные обряды и поверья были связаны с дорогой. Например, жители Урала во время поминок подавали на стол "белый кисель" из муки и меда, который должен был "торить дорогу" усопшему. Это означало, что умерший уже не вернется к живым и не сможет причинить им вреда. Именно поэтому мертвецов выносили и выносят из дома ногами вперед - чтобы они не видели дороги назад. Также гроб передавали через окно, чтобы запутать умершего и не дать ему найти дорогу обратно.
Однако, интересно то, что перевозка покойников на Руси осуществлялась исключительно на дровнях, крестьянских санях. Даже зимой, когда было достаточно снега, чтобы использовать телеги, русские предпочитали санки. Это связано с тем, что смерть воспринималась как путь, который нужно пройти, а не просто переместиться с одного места на другое. Поэтому покойников перевозили на санях, как и больных и пожилых людей. Этот обычай сохранялся в течение долгого времени, и именно благодаря ему глагол "скопытиться" приобрел свое значение.