Как США годами охотились за хакером, решившим доказать контакты с НЛО

Некоторыми хакерами движет жажда легких денег, некоторые действуют из идеологических соображений и вступают в информационные войны, а некоторые ищут правду о военных секретах, чтобы слить ее в общий доступ. Все это не про Гэри Маккиннона, шотландского хакера, экстрадиции которого Вашингтон добивался целое десятилетие. Все, чего он хотел, взламывая сверхсекретные сети, — найти доказательства существования инопланетян.

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«Лента.ру» вспоминает историю одного из самых успешных проникновений в компьютеры НАСА и Пентагона, которое так и осталось безнаказанным.

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В 2001 году Гэри Маккиннон, никому не известный компьютерный гений, сгорбился над экраном в спальне квартиры тети своей девушки на севере Лондона, просматривая сайты Министерства обороны США в поисках информации об НЛО. 35-летний шотландец США будут на протяжении десяти лет требовать его экстрадиции. История закончится решением теперь уже экс-премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которое спровоцирует дипломатический скандал между Вашингтоном и Лондоном: хакер останется в Великобритании.

Маккиннон заинтересовался компьютерной безопасностью после прочтения «Справочника хакера» Хьюго Корнуолла в 1985 году, когда ему было 19 лет. Ему подарили первый компьютер за пять лет до этого, и он, как и любой подросток, в первую очередь овладел встроенными играми. Затем он увлекся программированием.

В 17 лет он ненадолго потерял интерес к компьютерам, когда начал ходить с друзьями в пабы. Но вскоре кто-то (Маккиннон до сих пор не помнит, кто именно) предложил ему попробовать себя в области информационных технологий профессионально. Степень в Университете Северного Лондона ему получить в итоге так и не удалось, но необходимыми для карьеры программиста знаниями он там овладел.

«Ваша безопасность — дерьмо»

К хакингу Маккиннон пришел на рубеже веков. К тому моменту он был уже глубоко убежден в том, что инопланетяне не только посещают Землю, но и оставляют после себя артефакты. Их, как утверждал и утверждает хакер до сих пор, правительство США тщательно прячет.

«Я знал, что правительства скрывали технологии антигравитации, свободной энергии и все другое, полученное от инопланетян. Я считал, что все это нельзя скрывать в мире, где старики не могут оплатить счета за отопление», — объяснял свои принципы Маккиннон годы спустя.

Ночами напролет он пробирался по сети из одной ее части в другую, точно зная, что ищет: секретные правительственные документы, которые подтвердили бы его правоту. Он сам написал на непопулярном сегодня языке программирования Perl программное обеспечение, с помощью которого мог «обыскать» на наличие оставшихся на виду паролей до 65 тысяч компьютеров менее чем за 8 минут. К своему удивлению, он обнаружил, что некоторые устройства могут быть скомпрометированы так называемым пустым входом администратора в систему: нужно только ввести логин admin, а поле с паролем оставить пустым. В некоторых случаях Маккиннон, не найдя ничего интересного в удаленных системах, оставлял для их администраторов электронные записки: «Ваша система безопасности — полное дерьмо».

С первого действительно важного взлома до последнего прошло чуть больше года. Точный промежуток, который указан в уголовном деле, — с 1 февраля 2001 года по 19 марта 2002-го. За это время британский хакер обследовал 97 компьютеров, которые принадлежали крупнейшим закрытым организациям США. В их число вошли министерство обороны и НАСА.

Что нашел Маккиннон?

Первым в списке Маккиннона оказалось НАСА. Ему удалось получить доступ к внутренней сети, обнаружив в открытом доступе IP-адреса Космического центра Джонсона. После этого он взломал плохо защищенный в те годы протокол Windows — NetBIOS, который как раз применялся в компьютерных системах НАСА. Этот же метод был применен для взлома сетей флота, армии и Пентагона.

97 компьютеров Минобороны США и НАСА успел просмотреть Маккиннон перед арестом

В интервью, которые он активно раздавал, оставаясь на свободе, пока слушалось его дело об экстрадиции, Маккиннон рассказывал примерно одно и то же, ни разу принципиально не изменив показаний. В частности, он много говорил о проекте «Раскрытие», в ходе которого примерно 400 человек — от авиадиспетчеров до сотрудников, ответственных за пуски ядерных ракет, — якобы рассказали о том, как применяются и ведут себя в реальных условиях инженерные технологии, позаимствованные с захваченных или уничтоженных инопланетных кораблей.

«Инцидент в Розуэлле в 1947 году был первым контактом с инопланетянами. Я предполагаю, что были и другие. Эти люди, показания которых я прочитал, привели достаточно веские доказательства существования НЛО», — уверен Маккиннон.

По словам хакера, в Космическом центре Джонсона есть так называемое «Строение 8». Обитающие в нем сотрудники, по данным британца, занимаются ретушированием спутниковых снимков в высоком разрешении, чтобы убрать с них любые следы присутствия на орбите Земли или на ее поверхности инопланетного разума.

«Я вошел в их системы и смог получить доступ к файлам этого отдела. Среди них были огромные изображения с высоким разрешением, с наложенными фильтрами и без них, обработанные и необработанные фото. Мое соединение было очень медленным, чтобы попытаться скачать хотя бы один из этих файлов, но однажды я смог быстро просмотреть его в низком разрешении. Это был серебристый сигарообразный объект с геодезическими куполами по обеим сторонам. Видимых швов и заклепок не было», — вспоминает Маккиннон, сетуя на то, что его подключение было кем-то прервано, а сам снимок не сохранился в его папке с временными файлами.

Он также заявил, что получил доступ к нескольким электронным таблицам. Одна из них носила название «Неземные офицеры» и содержала имена и звания военнослужащих ВВС США, которые больше нигде не были зарегистрированы. В ней также содержалась информация о переходах членов экипажей с одного воздушного судна на другое, но Маккиннон так и не смог нигде найти упоминания этих самолетов.

Находки практически полностью поглотили все внимание хакера. Он вспоминает те годы фразой «нездоровая одержимость» и с некоторой долей стеснения рассказывает, что перестал мыться, видеться с друзьями и следить за собой. В итоге он расстался со своей девушкой, хотя и продолжал жить с ней в одной квартире в Лондоне.

Сначала хакеру обещали общественные работы

Маккиннон был арестован британским Национальным департаментом по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий 19 марта 2002 года. Сам он уверен, что специалисты НАСА впервые связались с британскими следователями еще в ноябре 2001-го, после чего те просто следили за хакером на протяжении нескольких месяцев.

Поле ареста его продержали под стражей около шести часов, успев за это время обыскать его дом и дом его подруги, а также изъять несколько компьютеров, которыми он владел. Некоторые жесткие диски из них были направлены на экспертизу в США.

Маккиннон признался во всем. Не только из-за того, что знал, в чем допустил просчет: он перепутал часовые пояса. Хакер, живший в Великобритании, случайно подключился к компьютеру, находившемуся в США, в рабочее время. Из-за этого владелец компьютера увидел движения курсора на экране, когда сам он не трогал мышку.

Кроме того, Маккиннон использовал свой адрес электронной почты для загрузки на зараженные устройства пробной копии программы, применяемой IT-администраторами для удаленного доступа к компьютерам. Проблема была скорее в том, что жесткие диски со всеми подключениями в этот момент исследовали криминалисты, а следователи Скотленд-Ярда по какой-то причине обещали Маккиннону мягкий приговор с лишением свободы сроком до нескольких месяцев или вовсе общественные работы.

В течение лета 2002 года шло предварительное расследование, а сам хакер оставался на свободе. В августе его пригласили на новый допрос. Выяснилось, что британские специалисты успели встретиться со следователями из США, которые поставили тех перед фактом, что будут ходатайствовать об экстрадиции Маккиннона. В этот момент отношение британских следователей резко изменилось: теперь хакеру грозил уже серьезный тюремный срок.

В октябре 2002-го суд Нью-Джерси выдал ордер на арест британца. Его официально заподозрили в совершении компьютерных преступлений в 14 штатах, предъявив обвинения по семи пунктам. Каждое из них подразумевало заключение на срок до десяти лет. Спустя полтора года в Лондон прислали запрос на экстрадицию.

Десять лет борьбы с правосудием

В 2004 году правительство США снова подало запрос о его экстрадиции, а спустя еще год Маккиннона арестовали в Лондоне (правда, он сумел выйти под залог). После относительно непродолжительных разбирательств занимавший тогда пост министра внутренних дел Джон Рейд дал добро на выдачу хакера.

Неудачи преследовали британца и в дальнейшем: сначала он проиграл апелляцию в суде, а потом — в палате лордов. 25 августа 2008 года защита наконец нашла нужные доводы: медики поставили Маккиннону синдром Аспергера. Спустя три дня Европейский суд по правам человека постановил, что это не помешает экстрадиции Маккиннона, но тут в дело включились родственники хакера: они заявили, что Маккиннон может покончить с собой, если его выдадут США.

История быстро Дэвид Кэмерон охарактеризовал Маккиннона как «уязвимого молодого человека, отправка которого за тысячу миль от дома и близких не имеет ничего общего с состраданием».

Главным активистом этой кампании стала мать Маккиннона Дженис Шарп, которая спустя годы даже напишет книгу о своей борьбе за сына. Дело хакера стало одной из главных тем: с него начинались выпуски новостей, его обсуждали британские министры и парламентарии, его выдачи уже несколько лет в напряжении ждал Вашингтон.

Пока одни британские политики требовали выдать хакера, а другие — отказать в экстрадиции, третьи предлагали осудить его внутри страны. Вот только никаких преступлений против британской короны Маккиннон не совершил: он взламывал только американские структуры, ничего не украл и тайн никаких не опубликовал. В начале 2010-х все шло к тому, что киберпреступник все-таки предстанет перед судом. Но совершенно внезапно занимавшая тогда пост министра внутренних дел Великобритании Тереза Мэй отказала в выдаче. Выступая в палате общин, Мэй заявила, что экстрадиция почти наверняка приведет к самоубийству Маккиннона.

На пресс-конференции, созванной после объявления, мать хакера сказала, что десятилетняя борьба была «эмоциональными американскими горками». Ее сын не мог вымолвить ни слова, узнав о решении главы МВД. «Мы обнялись, и он заплакал», — вспоминала она. В последние месяцы, объяснила она, Маккиннона «чувствовал себя так, словно умер»: «У него не было работы. У него не было детей. У него не было ничего».