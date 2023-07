50 лет рока: 5 значимых альбомов, которым исполняется полвека.

В 2023 году исполняется 50 лет с момента выпуска многих рок-альбомов, уже ставших культовыми.

В сегодняшней подборке "Ревизор.ru" вспоминает пять пластинок исполнителей, каждая из которых так или иначе повлияла на развитие и/или популяризацию отдельных разновидностей рока в 1970-е годы: начиная с глэм-рока и заканчивая арт-роком.

Видео дня

"Aladdin Sane". Дэвид Боуи.

История создания альбома "Aladdin Sane", выпущенного 19 апреля 1973 года, тесно связана с предыдущим невероятно успешным концептуальным релизом Боуи – "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", выпущенным годом ранее. То был альбом, рассказывающий историю вымышленного музыканта Зигги Стардаста; диск поднял статус Боуи с "автора одного хита" до "одного из ведущих музыкантов своего поколения". После подобного успеха Боуи ощущал давление от фанатов и критиков, которые ожидали от него новых выдающихся работ. Но, несмотря на славу Зигги, Боуи не хотел навечно застревать в этом образе как на сцене, так и вне нее — Боуи даже какое-то время давал интервью в образе Стардаста.

Поэтому своеобразным отречением от образа инопланетного музыканта является альбом "Aladdin Sane" — новое альтер-эго по имени Аладдин Сэйн. Имя героя — игра слов: с английского – "A lad insane" / "Безумный парнишка" — что в точности передавало тогдашнее ментальное состояние Боуи, который захотел передать свое настроение с помощью музыки. Также нового персонажа Боуи решил сделать американизированной и более блеклой версией Зигги ("Зигги под влиянием Америки"), поскольку большинство песен для нового альбома были написаны во время турне по США. Музыкальный стиль "Aladdin Sane" сочетает в себе разные элементы глэм-рока, арт-рока, джаза, фанка, одновременно сочетая в себе всё первоклассным образом и в то же время создавая ощущение хаоса и недоделанности. Атмосфера "Aladdin Sane" отражает некую дисгармонию и странность, которая была частью характера самого Боуи.

"Aladdin Sane" является своего образа перформансом — желанием кардинально уйти от старого образа, не дав тому уничтожить свою собственную оригинальность. Кульминацией тому стало "убийство Зигги Стардаста" в июле 1973, когда Боуи на концерте в Hammersmith Odeon в образе Зигги объявил, что это его последнее выступление. Этот перформанс вызвал бешеную реакцию у фанатов, подумавших, что Боуи перестает давать концерты в принципе. "Aladdin Sane" стал коммерческим успехом и с течением времени получил положительные отзывы от критиков, которые отметили творческую смелость в разрушении сверхпопулярного образа и эксперименты Боуи.

Он подтвердил статус Дэвида Боуи как иконы рок-музыки и стильного вдохновителя для многих музыкантов и других деятелей культуры. В 1973 году Боуи также выступил продюсером на нескольких пластинках: в том числе он работал над рок-альбомом "Raw Power" группы "The Stooges", который со временем стал одной из главных работ прото-панка. И именно в то время Боуи начал свое долгое сотрудничество с пианистом Майком Гарсоном, который слыл самым часто появляющимся участником группы Дэвида. Вместе они работали, в том числе, и над последним альбомом Боуи — "Blackstar" 2016 годы выпуска.

"The Dark Side of the Moon". Pink Floyd

1 марта 1973 вышел один из главных альбомов в истории рок-музыки — "The Dark Side of the Moon" ("Другая сторона Луны"). Основными темами этого альбомами были чувства хандры, отчаяния, тревоги. Именно такие простые для понимания темы являются залогом успеха для альбома, по мнению Роджера Уотерса, который и написал все тексты для пластинки: "Возможно, именно простота идей привлекает поколение, переживающее период полового созревания и пытающееся найти смысл во всём". На написание текстов Уотерса вдохновил бывший музыкант, автор песен и один из основателей группы Pink Floyd — Сид Барретт. Барретт покинул группу из-за проблем с наркотиками и участившихся впоследствии нервных срывов.

После ухода Барретта из группы основным автором текстов стал басист Pink Floyd Роджер Уотерс. Он после недолгого периода подражания смыслам Барретта, пришел к своим темам, которые этому автору хотелось бы освещать в своем творчестве — в "The Dark Side of the Moon" – это тема безумия. Так, например, песня "Brain Damage" была написана Уотерсом как раз под впечатлением от психической нестабильности Барретта. Дэвид Гилмор, гитарист и вокалист Pink Floyd, признавался, что без Барретта группа не имела бы такого успеха, а барабанщик группы Ник Мейсон заявлял, что альбома "The Dark Side of the Moon" не случилось бы без влияния Барретта на Pink Floyd в первые годы существования группы. "The Dark Side of the Moon" в течение чуть более чем 43 минут везёт слушателей по эмоциональным рельсам, постоянно давая слушателям новую пищу для размышлений и философствований и извлекая из души всё тревожное и ранящее разум.

При этом альбом дарит и чувство поддержки, что так важно молодым, часто еще не до конца морально созревшим людям, и тем, кто продолжает поиск смысла и во взрослом возрасте. Также альбом прославился и из-за своей технологической новизны: при создании использовались новые для своего времени синтезаторы, группа всячески экспериментировала с добавлениями обычных звуков из жизни по типу тикания часов в "Time", а каждая песня плавно подводила к другой, сохраняя в альбоме концептуальность и единство. Для этого, судя по рассказам самого Уотерса, он разработал свой способ связи треков друг с другом с помощью фрагментов речи совершенно разных людей, которые отвечали на вопросы Уотерса по типу: "Что вы думаете о "Другой Стороне Луны"?"

Некоторые ответы не попали в альбом, например, Пола и Линды Маккартни, так как были слишком обыденными. Уотерс отбирал только самые неожиданные ответы: например, фразу в конце "Eclipse": "На самом деле темной стороны Луны не существует. Вообще, вся Луна темная" ("There is no dark side in the moon really. Matter of fact, it's all dark") , – сказал швейцар на Эбби-роуд Джерри Дрисколл. Уотерс продолжит развивать темы "The Dark Side of the Moon" и в будущих альбомах Pink Floyd вплоть до своего ухода из группы, когда оставшиеся участники под предводительством Гилмора возьмут новый курс в творчестве. Спустя же 50 лет Роджер Уотерс, автор оригинальных текстов, объявил, что перерабатывает "The Dark Side of the Moon" ради актуализации идей оригинального произведения. Перезаписанный альбом увидит свет в ближайшем октябре, как выяснилось на днях.

(Pronounced 'Lĕh-'nérd 'Skin-'nérd). Lynyrd Skynyrd

1 августа 1973 вышел дебютный альбом единственных американцев в этой подборке (все остальные группы и исполнители родом из Британии) под необычным названием "(Pronounced 'Lĕh-'nérd 'Skin-'nérd)" группы Lynyrd Skynyrd. Продюсером альбома является основатель американской рок-группы "Blood, Sweat & Tears" Эл Купер, познакомившийся с группой в 1972 году, когда посмотрел их выступление в баре в Атланте. К тому времени группа существовала уже несколько лет и записала демо-версию своего первого альбома, которая не нашла покупателя ни в одной звукозаписывающей компании. Увидев группу вживую, Купер поверил в успех музыкантов и подписал с ними контракт на своем лейбле, после чего был создан альбом "(Pronounced 'Lĕh-'nérd 'Skin-'nérd)". Название группы было ироничной данью уважения школьному учителю физкультуры Леонарду Скиннеру, энергично выступавшему против длинных волос учеников, среди которых были и основатели группы.

Примерно в 1970 году оно было изменено на написанное с ошибкой. Большинство песен с альбома уже некоторое время были в концертном репертуаре группы, поэтому большим успехом стало выступление на разогреве у The Who летом 1973, во время американского турне последних — The Who могли со сцены убедиться в том, что песни, которые в данный момент сводились, найдут отклик у слушателей. Для записи же альбома группа нашла сельскую репетиционную площадку недалеко от Джексонвилля, штат Флорида, которую они прозвали "Адским домом" ("Hell House") из-за долгих часов, проведенных там за созданием музыки в сильную флоридскую жару. Продюсер Эл Купер упоминал, что группа уже тогда была невероятно сплоченной и организованной. Непосредственно перед записью, правда, случились перестановки в команде: басист Леон Уилксон покинул группу за несколько месяцев до начала записи альбома — его заменил Эд Кинг.

Впоследствии, однако, Уилксона убедили вернуться в команду, а Кинг перешел с баса на гитару, создав в группе еще более интересное разнообразие музыкантов и их звучания. Альбом начинается с обратных перкуссионных эффектов, которые вводят "I Ain't the One". Несмотря на то, что это вступление, возможно, намеренно сделано неритмичным, песня чуть позже попадает в ритм благодаря риффу Россингтона и звучанию фортепиано Пауэлла. "Tuesday's Gone" же, напротив, сразу демонстрирует большой диапазон группы и склонность к переменам настроения. А "Gimme Three Steps" является одной из самых главных песен южного рока за все время существования жанра. Но главным хитом альбома по сей день остается "Free Bird" – это песня, которую группа разрабатывала в течение многих лет, и которая в альбомном варианте идет 9:08 — львиная часть времени отводится на долгое энергичное соло.

Когда однажды Джонни Ван Занта, вокалиста группы, спросили, о чем композиция, он ответил, что эта песня — "то, что значит быть свободным, поскольку птица может лететь, куда захочет". Именно соло дарит яркое и бойкое чувство свободы даже сегодня: сейчас "Free Bird" звучит не только в кинофильмах, но и в творчестве пользователей Интернета, где соло "свободной птицы" подается в различных видеомемах в самые динамичные моменты, продлевая тем самым жизнь не только этой отдельной песне, но и всему альбому.

Goodbye Yellow Brick Road. Элтон Джон

Справедливости ради стоит сказать, что в 1973 у Элтона Джона вышло сразу два альбома: "Don't Shoot Me I'm Only the Piano Player" и "Goodbye Yellow Brick Road" — оба считаются классикой среди фанатов исполнителя, однако именно "Goodbye Yellow Brick Road" (вышел 5 октября 1973 года) считается чуть ли не самым главным альбомом в многолетней карьере артиста. Тем удивительнее история создания альбома. Уже давно известно, что Элтон Джон делает свою музыку не в одиночку: основным автором текстов большую часть карьеры Элтона был Берни Топин.

В случае "Goodbye Yellow Brick Road" ему пришлось сочинить текст к двойному альбому за невероятно короткие для такого масштабного проекта две с половиной недели, чтобы Элтон Джон, в свою очередь, за еще более сжатый срок в три дня написал музыку. Что удивительно, альбому понадобилось не сильно больше времени (4 недели), чтобы достичь вершин чартов США и родной Великобритании. Сейчас "Goodbye Yellow Brick Road" считается самым продаваемым альбомом Элтона и одним из самых продаваемых релизов в принципе.

"Goodbye Yellow Brick Road" стал более рок-н-ролльным для Элтона Джона, который после концертов в США решил добавить больше энергии в свое творчество. Отсюда родились гораздо более концертные "Bennie And The Jets" и "Saturday Night’s Alright", ставшие классикой поп-рока. А одна из первых песен альбома "Candle In The Wind" является одной из самых печальных песен тандема Джон-Топин — песня посвящена смерти Мэрилин Монро. Эта песня была переделана в 1997 году, после гибели принцессы Дианы, которая была близким другом Элтона Джона.

Топин позже сказал, что песня посвящена "идее славы, молодости или того, как чья-то жизнь обрывается в самом расцвете сил. Песня могла бы быть о Джеймсе Дине, она могла бы быть о Монтгомери Клифте, она могла бы быть о Джиме Моррисоне". 9 июля 2023 года Элтон Джон завершил последний в своей карьере тур, который носит название "Farewell Yellow Brick Road", отсылая к, возможно, лучшему альбому певца, написанному вместе с близким другом Берни Топином. Завершая свои "пятьдесят два года чистой радости" на сцене, Элтон исполнил песню "Goodbye Yellow Brick Road", прощаясь со слушателями по всему миру.

Quadrophenia. The Who

26 октября 1973 года на свет появился выдающийся альбом группы The Who под названием "Quadrophenia". Этот двойной альбом является очередным и наиболее успешным опытом группы в создании рок-оперы. 1972 год считается наименее активным годом для The Who с момента основания группы, поскольку после успехов с пластинками "Tommy" и "Who's Next" музыкантам было тяжело придумать достойное продолжение и наполнить его смыслом.

Гитарист и лидер группы Пит Таунсенд рассказывал, что в те годы был крайне разочарован тем, что группе не удалось реализовать идею фильма о Томми (киноверсия альбома "Tommy"). Поэтому Таунсенд решил создать более приземленную и понятную историю, которая полностью передавала бы сюжетную задумку с помощью музыки. Впоследствии главной темой рок-оперы "Quadrophenia" стало раздвоение личности в одном человеке. Таунсенд создал историю о молодом парне по имени Джимми, который живет в Лондоне в 1960-е годы и сталкивается с проблемами и вызовами своей эпохи. Для усиления эмоциональной истории, каждый из участников группы The Who был ассоциирован с одной из четырех "персон" героя, что создавало яркие и мощные музыкальные образы. Запись альбома "Quadrophenia" началась в ноябре 1972 года и проходила на студии "Ramport Studios" в Лондоне.