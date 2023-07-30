Девушке пришлось оправдываться за отказ выйти замуж на концерте

На концерте российского рэпера OG Buda молодой человек решил сделать предложение своей девушке, однако она отказала. Видеоролик момента разошелся по Telegram-каналам.

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Молодой человек вышел на сцену, призвал девушку поднять руку, но потом OG Buda позвал ее выйти к публике. Будучи уже на сцене, девушка сказала под крики фанатов:

«Он мне сделал очень больно. Простите, пожалуйста, но я не могу сказать: «Да».

В комментариях большинство пользователей поддержали девушку — многие подчеркнули, что она не поддалась на манипуляцию парня и не согласилась принять предложение под влиянием огромной толпы фанатов. При этом часть пользователей удивились, что девушка начала извиняться перед публикой.