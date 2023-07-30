Битва под Кущевской: чем закончилась последняя кавалерийская атака в истории

В августе 1942 года казачьи дивизии смогли сдержать немецкое наступление на Кавказе. Фашисты такого напора не ожидали, а битва под Кущевской вошла в историю как последняя кавалерийская атака в истории.

Кавказское продвижение

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На Южной фронте к концу лета 1942 года сложилась критическая ситуация. Немецкие войска спокойно продвигались вглубь страны, практически не встречая сопротивления. Фашистское командование было уверено, что достигнуть цели при наступлении на Кавказ большого труда не составит – мол, это вопрос лишь времени.

30 июля захватчики подошли к реке Ея. Именно там и развернулись драматические события. Две донские и две кубанские дивизии на берегу реки в районе станицы Кущевская заняли оборону, приготовившись дать отпор противнику.

«Перед нами отборные вояки Гитлера. Горно-стрелковая дивизия «Эдельвейс». Красиво, гады, назвали себя, да только в их поганых, кровавых руках любой цветок умирает. Остановить их не могут. От безнаказанности обнаглели, своей кровью ещё ни разу не умывались. Вот мы их и умоем. Кроме нас – некому. На фронте паника. Но а мы же казаки», – заявил командующий Николай Кириченко. Предварительно он, оценив ситуацию, понял, что выжженная кубанская степь идеально подходит для стремительной кавалерийской атаки лавой.

Последний бой

Казаки заняли исходные позиции и стали ждать приказа. Получив его, бойцы примерно треть пути до линии столкновения с противником прошли шагом, потом пустили коней рысью, а уж когда немцы оказались в зоне видимости, перешли на галоп.

Захватчики, увидев казаков, буквально летящих на них, опешили. «Это вихрь, который сметает на своём пути все препятствия и преграды. Мы боимся казаков, как возмездия всевышнего», – признавался потом немецкий солдат, получивший в том сражении тяжёлое ранение. Кстати, бой с казаками оказался для него последним в жизни.

Немцы было решили подключить авиацию, но уже завязалось ожесточённая борьба в рукопашную. Бомбить своих фашисты не захотели. Их самолётам оставалось только кружить над полем боя, надеясь испугать казачьих коней. Но животные были приучены к громкому рëву моторов...

В Кущевской атаке отличились многие. Действий некоторых казаков стали примером для подражания другим воинам. Так, 52-летний казак Константин Недорубов «положил» 70 фашистов. За такую «активность» он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Но самое главное – бойцам удалось сорвать план Гитлера и замедлить наступление его войск.

Сражение у станицы Кущевская Иосиф Сталин позже приказал приводить в качестве примера стойкости, храбрости и мужества. Так отчаянные кубанцы стали эталоном советского солдата.