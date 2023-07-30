По каким признакам в Средние века определяли ведьм

В Средние века, вера в колдовство и ведьм была широко распространена. Религиозные и политические лидеры призывали к борьбе с ведьмами, считая их слугами дьявола. В этом контексте, были разработаны признаки, по которым определяли ведьм.

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Физические признаки

Ведьмы обвинялись в наличии физических отклонений, которые считались признаками их связи с дьяволом. Это могли быть родимые пятна, родинки, шрамы или даже просто необычная внешность. Считалось, что ведьмы отличались худобой - на метле тучной женщине не полетаешь. В некоторых трактатах даже указывалось, что ведьма не должна быть тяжелее 49 кг.Кроме того, ведьмам приписывались способности менять свой внешний облик.

Поведенческие признаки

Ведьмы обвинялись в различных поведенческих отклонениях, которые считались признаками их связи с магией. Например, ведьмы могли быть обвинены в ночных прогулках, участии в сатанинских ритуалах или вредительстве. Любые необычные действия или поведение могли стать основанием для обвинения.

Сексуальные признаки

Ведьмы часто обвинялись в сексуальных отклонениях, таких как сексуальные отношения с дьяволом или его слугами. Это могли быть вымышленные истории о сексуальных оргиях или даже обвинения в сексуальных отношениях с животными.

Книга «Молот ведьм»