10 пород собак, сильнее всего переживающих из-за разлуки с хозяевами

Для всех собачников лето — это время тяжелого выбора. Нужно решить, оставлять ли питомца на друзей и родственников во время отпуска или все-таки взять с собой в путешествие. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, но долгое расставание с четвероногими любимцами, безусловно, дается хозяевам непросто. Да и ддля самих собак чувство одиночества и грусти — вполне реальная проблема. Питомцы скучают, даже когда хозяева оставляют их одних дома в течение рабочего дня, что уж говорить о длительных поездках.

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«Все породы собак могут переживать из-за разлуки с человеком, хотя некоторые от природы более независимы, чем другие, — рассказала изданию Daily Mail специалист по поведению собак Кэролайн Спенсер. — Лучший способ определить, страдает ли пес в ваше отсутствие, — это установить дома камеру и последить за его поведением. Прислушайтесь, например, скулит ли он после вашего ухода». Есть, впрочем, и другие признаки: собака может бесцельно ходить туда-сюда, пытаться убежать из дома, жевать и ломать вещи. Избыточное слюноотделение, мочеиспускание и дефекация также могут быть признаками стресса.

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Кэролайн составила список наиболее зависимых от хозяина пород, которые тяжелее всего переживают разлуку. И рассказала, как помочь любимцу, если вам все-таки нужно оставить его одного.

Кокапу

Очень милая порода маленьких озорников, которые сочетают в себе лучшие качества кокер-спаниеля и пуделя. Эти общительные ребята сильно привязываются к своим хозяевам. Однако такая глубокая любовь к людям может вызывать у них стресс, когда их оставляют в одиночестве. Чтобы предотвратить лишние тревоги в жизни кокапу, сразу следует приучить его к вашему распорядку дня, советует Кэролайн. «Вам нужно снизить чувствительность питомца, а это требует времени, так что наберитесь терпения. Когда вы дома, приучите его, например, к вашим передвижениям, чтобы пес точно знал, что вы вернетесь обратно в определенное время».

Лабрадудль

Игривые, дружелюбные и очень умные собаки. Представители этой породы просто обожают своих хозяев и всегда счастливы их возвращению. Но при этом они также подвержены сильной тревоге, вызванной разлукой. Кэролайн предлагает приучить питомца к определенному звуку, связанному с вашим уходом, — например, к звону ключей. Привыкнув к этому сигналу, собака будет чувствовать себя спокойнее.

Джек-рассел-терьер

Джек-рассел-терьеры формируют неразрывные связи с самыми близкими им людьми, что может привести к стрессу в их отсутствие. Именно поэтому Кэролайн советует хозяевам не переусердствовать с заботой и лаской, которые они дают собаке: «Ваша главная задача — приучить питомца существовать как бы параллельно с вами, не обращая внимания на каждое ваше движение. Важно, чтобы у вашего любимца была возможность расслабиться и как следует отдохнуть в вашем присутствии. Может быть полезно просто спокойно заниматься своими делами, не глядя на собаку, не прикасаясь к ней, не разговаривая и вообще никак не развлекая».

Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы известны своей любвеобильностью и ласковостью. К сожалению, обратной стороной их очаровательного характера зачастую становится тревога из-за разлуки с хозяином. Эксперт говорит, что есть множество триггеров, с которыми сталкивается щенок золотистого ретривера: «Например, быстрый переход от жизни в помете под неусыпным присмотром матери к одиночеству в новом доме». Среди других триггеров: переезд, перевозбуждение и постоянные игры без отдыха. Также вызвать стресс у питомца может поведение хозяина, когда он сам проявляет беспокойство, покидая собаку.

Бордер-колли

Бордер-колли — спортивные собаки среднего размера, обладающие практически неисчерпаемыми запасами энергии и выносливостью. Они очень сфокусированы на своих хозяевах, поэтому также часто страдают от тревоги из-за разлуки с ними.

Венгерская выжла

Выжлы очень живые и дружелюбные, им требуется много игр и физической активности. Они буквально прилипают к своим владельцам и ненавидят, когда их оставляют без внимания. Такие прилипалы совсем не подходят занятым хозяевам, которые сутки напролет пропадают на работе. Чтобы как-то справиться с цепким характером выжлы, Кэролайн советует прибегнуть к простой хитрости. «Открывайте и закрывайте дверь, но не уходите. Потом начните выходить на несколько секунд и, когда ваша собака привыкнет и перестанет проявлять признаки стресса, постепенно проводите больше времени вне дома. А когда возвращаетесь, коротко здоровайтесь с питомцем и ждите, пока он успокоится».

Далматинец

Эти звезда Голливуда просто ненавидят одиночество. Есть даже мнение, что далматинцев нельзя оставлять больше чем на два часа, ведь это может привести к самым непредсказуемым последствиям — от погрызенной обуви до разрушенной квартиры. Кэролайн советует совместное прослушивание негромкой музыки: этот ритуал успокоит далматинца, да и вы хорошо проведете время. А когда вы уходите, можете оставить любимые треки включенными — так питомец не будет чувствовать себя так одиноко, ведь саундтрек уже ассоциируется у него с хозяином.

Немецкая овчарка

Представители этой породы известны своим преданным и смелым характером. Эти верные друзья обожают приключения, достаточно легко поддаются дрессировке, из них получаются фантастические сторожевые собаки, ведь они всю жизнь остаются очень преданными своим владельцам. Но многие забывают, что эти храбрецы также склонны скучать и переживать без своего хозяина.

Чихуахуа

Чихуахуа очень страдают без своих любимых хозяев, благо с милыми малышами можно практически не расставаться (вспоминаем, как Пэрис Хилтон брала своих питомцев буквально везде). «Симптомы тревоги из-за разлуки, на которые вы можете обратить внимание, включают одышку, хождение взад-вперед и чрезмерное возбуждение по возвращении, — рассказывает Кэролайн. — Также можно заметить слюноотделение, мочеиспускание и дефекацию, вой, лай и другие деструктивные действия».

Бишон-фризе