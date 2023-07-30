От трубочиста до программиста: почему утраченные профессии на самом деле никуда не исчезли

Искусственный интеллект сегодня способен заменить ряд специалистов, сообщил на ПМЭФ-2023 министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В самом ведомстве, по его словам, уже отпала необходимость в расчетчиках пенсий, а курьеров уже начали заменять роботы. Так стоит ли бить тревогу нынешним профессионалам? «Вечерняя Москва» разобралась в этом вопросе.

Считается, что алгоритмы в ближайшем будущем сумеют заменить огромное количество специалистов, а многие профессии просто перестанут существовать. Но так ли это? Архивы Москвы хранят списки исчезнувших столичных профессий. Но при пристальном рассмотрении выясняется, что многие из них никуда не делись, а, «отлежавшись», вернулись в новом качестве. Доктор исторических наук Вера Бокова, заведующая сектором Государственного исторического музея, рассказала «Вечерней Москве» о считавшихся исчезнувшими московских профессиях, а мы нашли аналоги в нашем времени.

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Водовоз

В Москве почва глинистая, поэтому вода всегда была мутная. Даже в лучших водоемах она была со взвесью. Хорошую питьевую воду можно было достать всего в нескольких местах. Известен родник в районе нынешней Красной Пресни и ключ в селе Семеновское под Москвой. Оба они находились на частной территории, поэтому хозяева брали плату с приезжающих. Ездить туда каждый день было долго и дорого. Кроме родников в городе существовал и водопровод: ростокинский акведук проводил воду из Мытищинских источников в специальные водозаборные фонтаны, которые москвичи называли басейни.

В дневное время воду из них можно было взять за плату, а ночью — бесплатно. Ведро стоило 20 копеек в месяц. Водовозы с четырех утра занимали очередь к басейням и набирали бочку (как правило, емкость вмещала от 50 до 80 ведер), а затем развозили ее по городу. Горожане платили за ведро 20 копеек, получая его внизу у входа в дом. А если водовоз доносил ведра до квартиры, то цена каждого увеличивалась на пятак.

Помимо водовозов существовали и водоносы. У них не было лошади с телегой, поэтому они набирали воду в небольшие бочонки, которые таскали на плечах, доставляя даже на самые высокие этажи. Это было удобно, хотя и недешево. Совсем малоимущие москвичи могли получать воду и задаром. Но для этого нужно было ходить к басейне ночью.

Профессия водовоза считалась не только доходной, но и весьма престижной. «Московский водовоз, — писал Антон Павлович Чехов, — в высшей степени интересная шельма. Он, вопервых, полон чувства собственного достоинства... Во-вторых, он никого не боится: ни вас, ни мирового, ни квартального... Если он не привезет вам воды... вы можете не протестовать. Жаловаться негде и некому...»

Аналог

В столице вода хорошо очищается, и считается, что ее можно пить из крана даже без кипячения. Но врачи рекомендуют делать это нечасто, поскольку в очищенной воде почти не остается полезных веществ. Эту мысль быстро подхватили маркетологи, и в городе появилось огромное количество компаний, доставляющих в офисы и на дом чистую, обогащенную микроэлементами воду. Потребитель оплачивает заказ на сайте, и сотрудники компании привозят воду в назначенный день и в указанное время в офис, квартиру или даже на дачу. Хотя поговаривают, что источник «обогащенной» бутилированной воды — все тот же столичный водопровод. Но это, как говорится, уже совсем другая история…

Городовой

Городовой — это младший полицейский чин. Как правило, на посту городовой занимался регулировкой движения. Но по уставу функций у него было больше. Городовые дежурили на улицах, давали справки: куда идти, что и где находится. Также они помогали разбирать случаи столкновений и аварий.

Брали в городовые рослых мужчин с молодцеватой выправкой, грамотных, предупредительных и хорошо знавших город. На дежурстве городовой носил непромокаемый плащ и белые перчатки, придававшие ему особенный лоск. Говорят, что на посту в Москве в свое время работал даже князь Оболенский. Так он начал свою службу в полиции. Князь мечтал заниматься сыском, но служить пришлось с самого низа. Одно время он стоял на посту в районе Кузнецкого Моста, где то и дело появлялись его великосветские знакомые, шокиро-ванные таким времяпрепровождением «мальчика из хорошей семьи». Просуществовали городовые до Октябрьской революции, а в 1920-х годах они были заменены на постовых милиционеров.

Аналог

Обязанности городовых сегодня выполняют сотрудники патрульно-постовой службы (ППС), входящие в состав МВД России. Они несут свою службу на улице, транспортных объектах и в других общественных местах, занимаются охраной массовых мероприятий. На маршруте патрулирования сотрудники ППС проверяют возможные места совершения преступлений: пустыри, скверы, парки и неосвещенные улицы. Интересно, что многие российские генералы и полковники начинали свой профессиональный путь именно с этого подразделения, как в свое время князь Оболенский.

Извозчик

В Москве XIX века развозом горожан и грузов занимались извозчики и ямщики. Обычно работать туда шли крестьяне со своей лошадью и повозкой, хотя некоторые брали лошадей в аренду. Ямщики работали на междугородних маршрутах, доставляя почтовые и товарные грузы, а извозчики — в городе. Они делились на разряды. Извозчики первого разряда звались лихачами и брали с пассажиров по 60 копеек в час. Как правило, у них были самые породистые «статусные» лошади. Спины рысаков были покрыты шелковой сеткой в дождливую и снежную погоду.

Считалось, что это предохраняет лошадей от переохлаждения.

Экипаж тоже был рассчитан на взыскательных пассажиров: сиденья обивались лайковой кожей и украшались подушками. Ко второму разряду относились более дешевые экипажи: одноконные пролетки и сани с полостью. Такие экипажи можно было отличить по номеру на желтой жестяной табличке.

Стоимость проезда составляла 35 копеек в час.

А в третий разряд входили самые дешевые извозчики, которых москвичи звали ваньками. Они ездили на санях или дрожках с номером из белой жести. Стоимость проезда составляла 20 копеек. У всех извозчиков были книжки, где был расписан прейскурант, и они были обязаны предъявлять эти книжки по первому требованию пассажира.

Аналог

С появлением автомобилей место извозчиков заняли таксисты. Многие из них сегодня, так же как извозчики веком ранее, приезжают на заработки из регионов и точно так же доставляют людей и грузы по нужному адресу. Они работают по заказам, которые передает им служба таксопарка или агрегатор такси. В наши дни таксисты тоже делятся на классы: есть «эконом», напоминающий извозчиков третьего разряда, «комфорт», соответствующий второму разряду, и «бизнес», который можно сравнить с первым разрядом. Хотя, по словам Веры Боковой, не весь нынешний «бизнес-класс» дотягивает до извозчика первого разряда, который можно сравнить скорее с услугами личного водителя с «Кадиллаком».

Коробейник

Особенностью московской торговли в XIX веке было изобилие торговцев-разносчиков, заполняющих московские улицы. Они с коробов торговали фруктами, папиросами, шнурками, мазью для обуви и другими товарами. Несмотря на то, что все это можно было успешно купить в любом соседнем магазине, москвичи по натуре были (и остаются!) довольно ленивы, да и расстояния между районами были большие, поэтому коробейники пользовались успехом. Работа разносчика физически тяжелая. Лоток с товаром нужно таскать на себе весь день. Носили короба и лотки на широком ремне через плечо, на спине и даже на голове. Так что пожилые и слабые в разносчики не шли. В большинстве своем то были молодые рослые крестьянские парни. Для того чтобы работать разносчиком официально, требовалось получить разрешение и металлическую бляху с номером.

Интересно, что многие купцы в свое время начинали свой карьерный путь с «короба». Таким был, к примеру, Петр Касаткин, поменявший фамилию на Елисеев после того, как из крепостного крестьянина превратился в купца третьей гильдии. «Елисеевский» магазин, открытый его потомками, до сих пор украшает угол Тверской улицы и Козицкого переулка.

Начиная с середины XIX века разносчики различались и по своей одежде: «серые халаты» продавали более дешевые товары, а «синие» — более дорогой, штучный товар.

Аналог

С дореволюционными разносчиками можно сравнить современных курьеров, доставляющих москвичам готовую еду из ресторанов, продукты, одежду и бытовую технику. Да, все это можно купить в магазине, но москвичи, как мы помним, испокон веку отличались стремлением к комфорту, поэтому курьер сегодня — одна из самых востребованных профессий в столице. Огромную службу курьеры сослужили горожанам в период пандемии, когда помогали изолированным москвичам с доставкой продуктов. В благодарность жители столицы поставили памятник курьеру в Холодильном переулке.

Старьевщик

Старьевщики занимались скупкой разнообразного тряпья и хлама. Это были бедные, в основном немолодые люди, которые ходили по дворам и монотонным голосом выкрикивали: «Старье берем! Хлам берем!» Сдать старьевщикам можно было все, что уже давно не нужно в хозяйстве: старую одежду, посуду, бумагу, веревки, даже куриные кости. Последние старьевщики отдавали на мыловаренные фабрики и костеобжигательные заводы для производства клея и удобрений. Шерстяные тряпки сдавались на ткацкие фабрики для переработки, бутылки — на водочные заводы, дырявая медная посуда — лудильщику для починки. Хотя старьевщиками становились не от хорошей жизни и эта профессия не считалась престижной, поскольку иметь дело со старыми и грязными вещами хотелось не каждому, но заработать таким трудом можно было немало! Часто в руках старьевщика оказывались уникальные антикварные вещи, которые удавалось отреставрировать и перепродать в частные коллекции.

К старьевщику посылали обычно детей, менявших домашний хлам за пряники, свистульки или недорогие брошки. Помимо очевидной старьевщики выполняли важную общественную функцию: по сути они были одним из первичных звеньев в системе обработки вторсырья. Благодаря им город не задыхался от мусорных куч.

Аналог

Сегодня функции старьевщиков выполняют различные социальные проекты. Фонды и некоммерческие организации принимают одежду для нуждающихся семей и детей из детских домов. Экологические организации собирают бытовые отходы для переработки на заводах. Для того чтобы сдать ненужное, можно приехать в офис или на склад организации, которая это принимает, или прийти к специальным боксам, расположенным по всему городу. Некоторые из компаний могут даже сами приехать и вывезти то, что не нужно вам. Правда, никаких пряников и свистулек взамен не обещают. Считается, что помощь в сортировке и вывозе мусора — это уже достаточная награда за избавление от ненужных вещей!

Разговоры о том, что скоро всех заменят машины, а большинство специалистов выкинут на свалку истории, ведутся еще со времен легендарного британского ткача Неда Лудда, который стал символом и знаменем образовавшегося в начале XIX века движения луддитов, пытавшихся насильственными методами остановить технологическую революцию в Англии. В чемто алармисты правы: профессии действительно уходят, но их суть остается.

Так, кузнецы стали меньше востребованы в кузнях, но они нужны в качестве специалистов по производству металлических изделий на металлургических предприятиях. Стало меньше трубочистов (хотя они по-прежнему существуют!), зато появились промышленные альпинисты и другие профи, умеющие работать в труднодоступных местах. Общая тенденция рынка труда заключается в том, что к старым задачам добавляются новые: нужно уметь работать с автоматизированными системами, а с недавних пор — и с искусственным интеллектом (ИИ). Эксперты уверены, что все рассуждения о том, что наконец-то весь «бессмысленный офисный планктон» будет выкинут из уютных кресел, безосновательны — по крайне мере, в ближайшее время.

Просто потому что ИИ, вопреки ожиданиям, еще не слишком обременен интеллектом. Он не способен ни текст написать, ни иллюстрацию сделать без правильно поставленной и прописанной задачи. А кто будет эти задачи ставить? Скорее всего, все те же дизайнеры и копирайтеры! Хотя, возможно, называться они будут подругому. По словам редактора и писателя Максима Ильяхова, главное в любой профессии — общение людей с людьми.

«Нам не нужны тексты ради текстов, — считает он. — Они нужны как установление контактов с другим человеком. Если мы знаем, что какойто текст написал робот, то у нас нет повода его читать, потому что нам неинтересно, что думает робот. Наша биологическая предрасположенность — ориентироваться на других людей».

Поэтому пока на земле существуют люди, никакие алгоритмы их не заменят. Человеку нужен человек.

В ТЕМУ

Профессия промышленного альпиниста сегодня очень востребована. Альпинисты выполняют ремонтные и монтажные работы на высоте. Моют окна и фасады в столичных небоскребах, красят и заделывают швы, ремонтируют рекламные конструкции и светильники, вешают иллюминацию. Зимой они убирают снег, наледь, сосульки. В дореволюционной Москве эту работу выполняли мастеровые — выходцы из крестьян, научившиеся ремеслу в рабочих артелях в городе. Хозяину артели давали подряд на выполнение высотных работ, и он отряжал туда своих работников. Именно мастеровые устанавливали кресты на храмах, монтировали иллюминацию на праздники — в частности, перед церемонией коронации царей надевали на кремлевские стены металлическую сетку с закрепленными на ней светильниками.

ДОСЬЕ