Почему акулы боятся дельфинов

Акул принято считать безжалостными хищниками, а дельфинов милыми и игривыми созданиями. И на фоне этого возникает вопрос: как акулы могут бояться дельфинов? Читайте об этом в материале "Рамблера".

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Нельзя сказать, что акулы боятся дельфинов, скорее, они стараются их избегать. Дело в том, что дельфины обладают большим преимуществом в борьбе с акулами. Верхний плавник придает им гибкости, также эти млекопитающие очень быстры и отлично умеют маневрировать. А за счет своей прочной и толстой кости спереди, дельфины с легкостью могут пронзить акулу.

Кроме этого, не менее важную роль играет тот факт, что дельфины часто передвигаются стаями, в то время как акулы – одиночные хищники. Дельфины очень сообразительны и способны к согласованным действиям, поэтому они собираются в группу, окружают добычу и начинают ее толкать своими мощными клювами..

Стоит отметить, что обычно дельфины не являются инициаторами нападения, однако если чувствуют опасность со стороны акулы, то ей не поздоровится.