Шотландец нашел кости доисторического дельфина во дворе дома

Житель города Стерлинга в центральной Шотландии нашел кости доисторического дельфина, жившего примерно восемь тысяч лет назад. Мужчина наткнулся на скелет, когда копал бассейн в саду рядом со своим домом.

Дом 44-летнего Пола Макдональда расположен в нескольких милях от моря, в районе, который когда-то был частью береговой линии. Палеонтологи, занимающиеся изучением находки, отмечают, что дельфин мог оказаться на берегу в эпоху, наступившую после последнего ледникового периода.

Как отметил главный куратор отдела позвоночных животных Национального музея Шотландии Эндрю Китченер, найденный дельфин – довольно маленький, не исключено, что это самка. Кроме того, стертые зубы указывают на то, что на момент смерти животное было уже не молодой особью.

Среди костей также был найден сломанный инструмент из рога оленя, который использовался для разделки мяса. В связи с этим археологи предположили, что дельфин стал добычей проживавших в этих местах племен, пишет Daily Mail.