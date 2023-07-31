Россиянин рассказал о жизни во Вьетнаме на 49 тысяч рублей в месяц

Российский тревел-блогер и путешественник Юрий Малых побывал во Вьетнаме и рассказал, что жил в этой стране на 49 тысяч рублей в месяц. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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По словам Малых, месяц легального нахождения во Вьетнаме ему обходится в девять тысяч рублей, а квартиру-студию он снимает за 15,7 тысячи рублей.

Блогер также рассказал, что еду он предпочитает готовить дома, и это выходит дороже, чем питаться в местных ресторанах. Он отметил, что с гречкой, булгуром, сырами и несладким йогуртом, которые не очень распространены во Вьетнаме, в день на еду у него уходит приблизительно 700 рублей.

«Во Вьетнаме культура вегетарианства развита очень неплохо, и если бы я питался три раза в день в местных ресторанах, в день выходило бы 450 рублей максимум!» — добавил путешественник.

Как признался Малых, дополнительных трат не в высокий сезон у него немного: только бензин и спортзал. Свой мотоцикл он заправляет на 450 рублей в неделю и еще примерно 350 рублей в неделю тратит на его обслуживание. 235 рублей блогер отдает за три занятия спортом в неделю.

«Сложив все цифры за месяц, получается: жилье плюс виза — 24,7 тысячи рублей, еда — 21 тысяча, дополнительные траты — 3,225 тысячи рублей. Итого — 49 тысяч рублей в месяц», — подытожил Малых.