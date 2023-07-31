Ученые выяснили, когда поцелуй стал романтическим жестом

Ученые предполагали, что человечество изобрело поцелуй как романтический жест в Индии за 1500 лет до нашей эры. Однако недавние исследования показали, что этот ритуал мог возникнуть как минимум на 1000 лет раньше. К такому выводу пришли ученые из университетов Копенгагена и Оксфорда.

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Они сообщили, что первые упоминания о поцелуях, сохранившиеся в письменных свидетельствах, датируются возрастом 2500 лет до нашей эры. На одной из клинописных табличек из Месопотамии излагается миф о сотворении мира и двух божествах, которые совершают половой акт. Некий бог целует богиню-мать Нинхурсаг, от чего она смогла зачать семерых близнецов, говорится в исследовании.

Однако еще больше лет в традиции поцелуя насчитали ученые, которые обнаружили в генетическом материале из зубов неандертальца, пролежавшего в пещере 48 тысяч лет, особую бактерию Methanobrevibacter oralis. Она вызывает воспаление десен у людей и в наши дни. На основании этого ученые предположили, что виды Homo в те времена часто вступали в интимную связь и целовались, передает журнал Nature.