Омельянов день: что сделать 31 июля, чтобы сохранить финансы

31 июля в народном календаре отмечается Омельянов день, названный в честь Емилиана Доростольского. Этого мученика почитает в этот день православная церковь.

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Наши предки в эту дату начинали делать заготовки ягод и грибов, поэтому считалось, что нужно ходить в лес и собирать все то, что может пригодиться зимой. О том, что нужно и что нельзя делать 31 июля, — в материале "Рамблера".

Считается, что в Омельянов день нужно ходить в баню. Чем лучше пропаривался человек, тем больше здоровья в нем оставалось на весь следующий год. Поэтому сегодня нужно уделить себе особое внимание. Можно сделать спа-процедуры или сходить в салон красоты.

Также в эту дату можно выполнить работу, которую долго не удавалось сделать. Она обязательно будет успешной. Также день благоприятен для посещения и уборки кладбищ.

Что нельзя делать 31 июля

Многие запреты в этот день касаются финансовой сферы. Считается, что для того, чтобы не потерять благосостояние, нужно не переедать. Также нужно избегать суеты и беспокойства, старайтесь не нервничать и как можно больше расслабляйтесь.

Если вы собрались в салон красоты, то лучше не делать окрашивание волос. Это может повлиять на вашу судьбу. Однако сегодня можно стричься и ухаживать за волосами.

Также среди предков существовало суеверие о том, что в Омельянов день выходить на улицу после заката запрещено. Они верили, что в эту дату выходят злые духи, которые могут навлечь негативную энергию на человека. Поэтому люди надевали на себя защитные амулеты или сидели дома.

Народные приметы на 31 июля