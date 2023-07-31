«СМИ без воды» от Rambler&Co победили в конкурсе LOUD 2023

Серебра удостоен имиджевый кейс, креатив в котором направлен на ответственное отношение к переработке пластика.

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Премия в области коммуникаций LOUD 2023 (перевод с английского – «громкий») подвела итоги и выбрала лучшие пиар-кампании. Медиахолдинг Rambler&Co был представлен в самой многочисленной номинации «OutOfBox: креативная идея для PR», где оценивается нестандартность идеи для продвижения и необычность взгляда на привычные инструменты. Проект «СМИ без воды» взял 2 место LOUD 2023.

Пресс-служба

В рамках Russian Creative Week 2022 креативная команда холдинга установила свою welcome-зону перед входом на форум. В 30-градусную жару промоутеры бесплатно раздавали участникам ивента и гостям Парка Горького брендированные бутылки с водой, на которых была надпись: «В медиа Rambler&Co нет воды, она вся здесь». Ниже мелким шрифтом располагался намеренно «водный» текст про «живительную жидкость, её роль в жизнедеятельности». На этикетке также был размещён QR-код со ссылкой на Telegram-канал Rambler Way с новостями медиахолдинга, прирост аудитории которого благодаря акции составил 238,3%. За дизайн стойки и бутылок отвечал департамент визуальных коммуникаций (VisCom) медиахолдинга Rambler&Co.

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co:

«С проектом “СМИ без воды” мы, как медиахолдинг, впервые лично вышли к настоящим и будущим читателям, чтобы рассказать о наших медиа, их ценностях и поговорить про экологию. Креативная идея стойки стала отличным поводом показать, что одинаково важно и для нас, и для наших пользователей – осознанное потребление, переработка, сортировка отходов. И только вместе – рассказывая об этом, создавая контент, читая эти темы в медиа, – мы можем её решить. Мы благодарны жюри и экспертам за высокую оценку нашей PR-активности».

Партнером промоакции Rambler&Co стала компания «Собиратор», поэтому она была «зелёной». На welcome-зоне каждый день присутствовал представитель экологической организации, который рассказывал о раздельном сборе вторсырья – почему это важно и как правильно его организовать. Рядом со стойкой стоял контейнер для сбора бутылок с надписью «Спамь сюда». Брендированная одежда промоперсонала также была сделана из переработанного полиэстера – например, одна бейсболка изготовлена из 1,5 пластиковых бутылок. За всё мероприятие удалось собрать и бережно передать на переработку более 20 кг ПЭТ-бутылок, 2,2 кг упаковочного гофрокартона и около 1 кг полиэтиленовой плёнки.