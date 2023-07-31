Окно из ванны в кухню и еще пять странностей жилья в СССР

Советский быт, интерьер и планировка квартир понемногу уходят в прошлое. Сейчас многие ноу-хау, привычные для наши бабушек, стали совершенно непонятными. При этом такие хитрости дизайна объяснились просто: дефицитом места, материалов и выбора.

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Двери, открывающиеся внутрь

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Такой подход сейчас почти не практикуется, но стоит вспомнить, что «хрущевки» строились с крошечными лестничными площадками. Распахнув дверь наружу, вы неизбежно блокировали ее для соседа. Поэтому при застройке они устанавливались так, чтобы открываться внутрь. Менять такой порядок вещей было запрещено законом.

Окно между кухней и ванной

Эта особенность до сих пор шокирует молодое поколение и заезжих иностранцев. Существует сразу несколько версий практичной значимости такого окна, но ни одна их них не подтверждена. Кто-то считает, что окно позволяло экономить электричество. Другие уверены, что оно помогало вентиляции санузла и профилактике появления плесени и сырости. Но самая популярная версия: окно появилось по требованию медицинских работников.

Дело в том, что в СССР бушевала эпидемия туберкулеза, а темные и влажные помещения были идеальным источником для размножения палочки Коха. Окно пропускало в ванну солнечные лучи, уничтожающие бактерию.

Ниша под кухонным окном

Этот «холодильник» придумал планировщики, заботясь о советских хозяйках: места в квартире катастрофически не хватало. Поэтому это пространство стало настоящей палочкой выручалочкой, здесь хранили консервы, лук, орехи — все, что не портится долгое время.

Подъезд, окрашенный наполовину

Зеленая или синяя нижняя часть стен и белая верхняя — тоже практичное решение. Во-первых, краска стоила дороже, чем побелка, поэтому такой вариант позволял сэкономить, а во-вторых, в случае пожара и задымления стык краски и побелки оставался четко виден и позволял быстро покинуть подъезд.

Девятиэтажки

Сейчас многоэтажные здания разнообразны: 9, 10, 12 или даже 25 этажей. Но в СССР существовал закон, по которому в здании выше девяти этажей должен быть установлен грузовой лифт. И снова в дело вступала экономия: одним ярусом ниже, одной проектной проблемой меньше.

Крохотные кухни