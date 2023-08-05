Ученый хочет отправить 1000 человек на Венеру: как это будет
Соучредитель компании, организовавшей злополучную подводную экспедицию к месту крушения «Титаника» на батискафе, теперь решил отправить тысячу человек на Венеру.
Соучредитель OceanGate Expeditions Гильермо Зенляйн объявил о своем намерении отправить 1000 человек на Венеру к 2050 году .
Так, Зенляйн, который также является основателем и председателем Humans2Venus, рассказал в интервью Insider, что надеется разместить колонию из 1000 человек на самой горячей планете Солнечной системы.
Новая компания Зенляйна появилась менее чем через два месяца после того, как соучредитель OceanGate и друг Зенляйна Стоктон Раш и еще четыре пассажира погибли, в батискафе Titan отправившемуся к затонувшему Титанику.
Однако это не помешало Зенляйну планировать новую рискованную идею. На этот раз он решил запустить людей не ко дну океана, а в космос:
«Забудьте об OceanGate. Забудьте о Титане. Забудьте о Стоктоне. Человечество может оказаться на пороге большого прорыва и не воспользоваться им, потому что нас, как вид, закроют и вернут к статусу-кво.
Отправить людей на Венеру… это амбициозно, но я думаю, что к 2050 году вполне осуществимо», — сказал Зенляйн.
По данным НАСА, Венера имеет очень токсичную атмосферу, наполненную углекислым газом, и она постоянно «окутана густыми желтоватыми облаками серной кислоты, которые удерживают тепло, вызывая безудержный парниковый эффект». Согласно Space.com, эксперты считают, что людям будет практически невозможно жить на Венере .
Однако Зенляйн заявил, что эти препятствия можно преодолеть с помощью инноваций.
«Я не инженер и не ученый, но я безоговорочно верю в способности и тех, и других. Поэтому я всегда считал, что современная наука сможет преодолеть множество проблем, с которыми мы сталкиваемся в экстремальных условиях космоса: радиация, температура, давление, пища, вода, пригодный для дыхания воздух и т. д. Все это можно преодолеть», — говорится в записи Зенлейна на сайте Humans2Venu.
При этом Зенляйн заявлял, что движение вперед невозможно без негативного опыта, как в случае с ужасным крушением батискафа Титан.
«Это критический элемент движения человечества вперед. Если бы у нас не было таких людей, мы, вероятно, все еще были бы в пещерах».
Пока, об идее известно немного, но Зенляйн рассказал, что примерно в 48 км от поверхности есть кусочек венерианской атмосферы, где люди теоретически могут выжить, потому что там температура ниже, и менее интенсивное давление. Там планируется разместить плавучую колонию, которая будет вмещать 1000 человек.