Ученый хочет отправить 1000 человек на Венеру: как это будет

Соучредитель компании, организовавшей злополучную подводную экспедицию к месту крушения «Титаника» на батискафе, теперь решил отправить тысячу человек на Венеру.

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Соучредитель OceanGate Expeditions Гильермо Зенляйн объявил о своем намерении отправить 1000 человек на Венеру к 2050 году .

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Так, Зенляйн, который также является основателем и председателем Humans2Venus, рассказал в интервью Insider, что надеется разместить колонию из 1000 человек на самой горячей планете Солнечной системы.

Новая компания Зенляйна появилась менее чем через два месяца после того, как соучредитель OceanGate и друг Зенляйна Стоктон Раш и еще четыре пассажира погибли, в батискафе Titan отправившемуся к затонувшему Титанику.

Однако это не помешало Зенляйну планировать новую рискованную идею. На этот раз он решил запустить людей не ко дну океана, а в космос:

«Забудьте об OceanGate. Забудьте о Титане. Забудьте о Стоктоне. Человечество может оказаться на пороге большого прорыва и не воспользоваться им, потому что нас, как вид, закроют и вернут к статусу-кво.



Отправить людей на Венеру… это амбициозно, но я думаю, что к 2050 году вполне осуществимо», — сказал Зенляйн.

По данным НАСА, Венера имеет очень токсичную атмосферу, наполненную углекислым газом, и она постоянно «окутана густыми желтоватыми облаками серной кислоты, которые удерживают тепло, вызывая безудержный парниковый эффект». Согласно Space.com, эксперты считают, что людям будет практически невозможно жить на Венере .

Однако Зенляйн заявил, что эти препятствия можно преодолеть с помощью инноваций.

«Я не инженер и не ученый, но я безоговорочно верю в способности и тех, и других. Поэтому я всегда считал, что современная наука сможет преодолеть множество проблем, с которыми мы сталкиваемся в экстремальных условиях космоса: радиация, температура, давление, пища, вода, пригодный для дыхания воздух и т. д. Все это можно преодолеть», — говорится в записи Зенлейна на сайте Humans2Venu.

При этом Зенляйн заявлял, что движение вперед невозможно без негативного опыта, как в случае с ужасным крушением батискафа Титан.

«Это критический элемент движения человечества вперед. Если бы у нас не было таких людей, мы, вероятно, все еще были бы в пещерах».