Заключенные посмотрели «Побег из Шоушенка» и выбрались из тюрьмы

В американском штате Колорадо из тюрьмы сбежали четверо заключенных, воспользовавшись для этого идеей из фильма «Побег из Шоушенка». О том, как преступники воплотили в жизнь культовый сюжет, сообщает Sky News.

© Lenta.ru

Четверо арестантов из государственной тюрьмы округа Бент в США свернули одеяла на кровати, чтобы надзиратели не заметили их отсутствия во время вечернего обхода. До отбоя они сумели пробить потолок камеры, сделанный из гипсокартона, и выбраться на крышу. Оттуда беглецы забрались в соседнюю душевую, после чего вырвались на свободу.

Через несколько дней одного из заключенных, 34-летнего Бенджамина Валдеса, нашли в близлежащем городе Пуэбло после приема фатальной дозы наркотиков. Еще двоих задержали, когда они вызвали скорую помощь. В розыске остается лишь четвертый беглец, 46-летний Марк Фокс.

Побег заключенных сравнивают с культовым фильмом «Побег из Шоушенка» и одноименным романом. Его главный герой бежит из тюрьмы по канализационной трубе, проделав дыру в стене камеры. Чтобы скрыть свое отсутствие, он также положил под одеяло охапку одежды.