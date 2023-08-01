Зоопарк в Китае обвинили в подмене малайских медведей людьми в костюмах

В Китае сотрудников зоопарка обвинили в том, что они подменили медведей специальными людьми в костюмах. Блогеры заподозрили неладное, после того как в Сети появился ролик, на котором черный малайский медведь стоит на задних лапах.

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Видео выложили в соцсети накануне. Материал был снят в зоопарке Ханчжоу китайской провинции Чжэцзян. В комментариях пользователи обратили внимание на стройные ноги и складки меха животного. После этого было сделано предположение, что это вовсе не косолапый, а переодетый в него сотрудник учреждения.

Администрация заведения категорически отвергла все обвинения. По словам представителя зоосада, подобная подмена просто невозможна, так как человек в условиях 40-градусной жары просто не сможет долго продержаться в костюме из меха.

Помимо этого, рост медведя на задних лапах составляет не более 1,3 метра, в то время как средний рост человека – около 170 сантиметров. Представители зоопарка пригласили сотрудников СМИ лично посетить зоопарка и убедиться, что косолапые настоящие, передает агентство AP.

Малайский медведь в дикой природе живет на Борнео, Яве, Суматре, а также на Малаккском полуострове. Он населяет горные и равнинные тропические и субтропические леса. Считается самый маленьким и самым агрессивным из медведей.