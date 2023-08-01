Королевское чаепитие: какие десерты подают к столу монархов
Вся жизнь членов династии Виндзоров строго регламентирована королевским протоколом. Даже меню обеда или ужина должно соответствовать правилам, но отказать себе в сладостях не могут даже короли. Да и пятичасовое чаепитие — давняя прекрасная традиция, а к горячему напитку обязательно подаются любимые монархами десерты.
Шоколадный мусс
Главной любительницей сладкого в королевской семье была Елизавета II, она обожала шоколад. А ее любимым десертом считался мусс из горьких сортов этой сладости. Личный повар Ее величества рассказывал, что рецепт у блюда очень прост. Шоколад растапливают на водяной бане, а затем взбивают с яичным желтком, сливками и небольшим количеством виски. Десерт получается легким, совсем не приторным, нежным.
Хлебный пудинг
А этот десерт обожала принцесса Диана. Он простой, калорийный, сладкий, поэтому леди Ди редко позволяла себе пару кусочков. И все же в интервью она упоминала, что из всей еды в замке выберет именно хлебный пудинг.
Для его приготовления с тостового хлеба срезают корочки и режут мякоть на треугольники. Каждый из них смазывают сливочным маслом и укладывают в форму сухой стороной вверх, каждый слой хлеба с маслом присыпают изюмом, орешками, корицей. А когда вся форма заполнена, сверху заливают заварной крем и отправляют десерт в духовку на 180 градусов. Как только крем схватится в корочку, сладость готова.
Липкий карамельный пудинг
Гораздо сложнее приготовить любимое блюдо Кейт Миддлтон. Герцогиня сама отлично печет, на все праздники она обязательно готовит великолепные торты. Но самым любимым дополнением к чаю у Кейт остается «липкий» карамельный пудинг с финиками.
Десерт представляет из себя заварной пирог с финиками, залитый специальным карамельным топингом. Кейт рассказывала, что готовит сама или просит об этом повара семьи «липкий» пудинг в плохую погоду, чтобы Уильям и дети собрались вместе у камина за долгим чаепитием.