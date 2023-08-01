Макринин день: почему нельзя выгонять рыжего кота 1 августа

В первый день последнего месяца лета в народном календаре отмечается Макринин день или Макрины. Он назван в честь преподобной Марины, память которой чтут в православной церкви 1 августа.

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О том, что можно и что нельзя делать 1 августа, — в материале "Рамблера".

Наши предки верили, что в Макринин день нужно убирать в доме. Можно устроить генеральную уборку, масштабную стирку и заняться теми домашними делами, которые вы давно откладывали.

Также в эту дату нужно избавиться от всего, что вам больше не нужно. И речь идет не только о материальном и о вещах. Поэтому если вы давно хотели закончить отношения с человеком, то этот день идеально подойдет для этого.

Если к вам в дом 1 августа придет рыжий кот, его ни в коем случае нельзя выгонять. Нужно накормить его, так как он считается предвестником удачи, счастья и богатства. Тот, кто прогонит кота, будет несчастным весь год.

Что нельзя делать 1 августа

Запрещено 1 августа приносить чужие вещи в дом и брать деньги в долг. Не принимайте подарки от других людей, иначе вы принесете несчастье чужого человека в свой дом.

Запрещено ходить в рваной и грязной одежде, а также находиться в неубранном помещении. Это связано с тем, что святая Макрина была известна своей любовью к чистоте. Поэтому считается, что она может наказать тех, кто не хочет убирать.

В эту дату нельзя делать заготовки на зиму: сушить ягоды, грибы и травы, замораживать их, а также консервировать продукты. Считается, что в таком случае блюдо испортится и может вызвать проблемы со здоровьем.

Народные приметы на 1 августа