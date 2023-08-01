Макринин день: почему нельзя выгонять рыжего кота 1 августа
В первый день последнего месяца лета в народном календаре отмечается Макринин день или Макрины. Он назван в честь преподобной Марины, память которой чтут в православной церкви 1 августа.
О том, что можно и что нельзя делать 1 августа, — в материале "Рамблера".
Наши предки верили, что в Макринин день нужно убирать в доме. Можно устроить генеральную уборку, масштабную стирку и заняться теми домашними делами, которые вы давно откладывали.
Также в эту дату нужно избавиться от всего, что вам больше не нужно. И речь идет не только о материальном и о вещах. Поэтому если вы давно хотели закончить отношения с человеком, то этот день идеально подойдет для этого.
Если к вам в дом 1 августа придет рыжий кот, его ни в коем случае нельзя выгонять. Нужно накормить его, так как он считается предвестником удачи, счастья и богатства. Тот, кто прогонит кота, будет несчастным весь год.
Что нельзя делать 1 августа
Запрещено 1 августа приносить чужие вещи в дом и брать деньги в долг. Не принимайте подарки от других людей, иначе вы принесете несчастье чужого человека в свой дом.
Запрещено ходить в рваной и грязной одежде, а также находиться в неубранном помещении. Это связано с тем, что святая Макрина была известна своей любовью к чистоте. Поэтому считается, что она может наказать тех, кто не хочет убирать.
В эту дату нельзя делать заготовки на зиму: сушить ягоды, грибы и травы, замораживать их, а также консервировать продукты. Считается, что в таком случае блюдо испортится и может вызвать проблемы со здоровьем.
Народные приметы на 1 августа
- Дождь в эту дату сулит богатый урожай зерновых культур;
- То, какой погода будет в Макринин день, такой же будет осень;
- Если на деревьях выросла вишня, это значит, что зима будет долгой и суровой;
- Луна оказалась в облаках, значит будут осадки;
- Сильный ветер предрекает частую смену погоды осенью.