Предатели Смутного времени: как с ними поступили в России

Достойно удивления, что после освобождения Москвы ополчением князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина в 1612 году подвергся смертной казни только один человек из числа русских подданных, активно помогавших польско-литовским оккупантам.

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В Смутное время, в калейдоскопе сменявших друг друга претендентов на престол, было очень сложно определить, где предательство, а где служба по законной присяге. Кроме того, знатных лиц было не принято казнить, а именно они стояли по главе всех заговоров.

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Федька Андронов

Его единственного покарали за предательство. Ему не повезло тем, что он был «низкого» происхождения. Фёдор Андронов был посадский человек, провинциальный купец. Смутное время выбрасывало наверх людей «без роду, без племени». Андронов сделал поначалу головокружительную карьеру. Он попросил милости у второго самозванца, и тот возвёл Федьку в дьяки (правительственные чиновники).

В Тушинском лагере у Лжедмитрия II Андронов вскоре сделался видным человеком. Когда лагерь «тушинского вора» распался, Андронов вместе с митрополитом Филаретом, боярами Михаилом Салтыковым и Василием Мосальским и дьяком Иваном Грамотиным отправился к польскому королю Сигизмунду III под Смоленск. Они просили на московский престол королевича Владислава. Вскоре московская боярская дума также согласилась с воцарением королевича. Сигизмунд, не имея на то никаких прав, пожаловал Андронова саном думного дворянина.

Андронов сделался самым ревностным клевретом оккупировавших Москву поляков. Он постоянно доносил захватчикам на всякую «крамолу», получал от них поместья, вымогал деньги у соотечественников. Андронов стал объектом всеобщей ненависти. Даже преданный полякам Салтыков просил их удалить Андронова от дел. Бояре раздражались не столько поступками Андронова, сколько его «худородностью».

После освобождения Москвы Андронова схватили. Точных известий о его смерти не сохранилось. Историки считают, что он в конце 1612 или в 1613 году был казнён или умер в тюрьме во время пытки.

Иван Грамотин

Один из участников посольства тушинцев к королю, думный дьяк Иван Грамотин активно способствовал оккупации Москвы поляками. Король назначил его дьяком Посольского приказа (что сегодня соответствует должности министра иностранных дел — прим.ред.). В январе 1612 года Грамотин по поручению бояр отправился в Польшу, чтобы ускорить приезд в Москву королевича, но не стал возвращаться в Россию. Грамотин пробыл в Польше до 1617 года.

В 1618 году Грамотин неожиданно вернулся на родину и был снова взят в царскую службу. По-видимому, это объяснялось тем, что в Польше Грамотин вошёл в близкие отношения с содержавшимся там в плену отцом нового царя Михаила Романова – митрополитом Филаретом. Это доказывается тем, что после возвращения Филарета в Россию и возведения его в сан патриарха в том же году, Грамотину начинают поручать важные дипломатические дела. Правда, в дальнейшем случались и опалы, но свою жизнь бывший предатель завершил в 1638 году в звании дворянина.

Михаил Салтыков

Боярин Михаил Глебович Салтыков руководил делом призвания на московский престол королевича Владислава, а потом и короля Сигизмунда. Служил помощником начальника польской оккупационной администрации Москвы Александра Гонсевского. В начале 1611 года выехал во главе очередного посольства к Сигизмунду, но предпочёл не возвращаться в Москву и остаться в Польше. От короля Салтыков получил обширные земельные пожалования в Смоленской области и стал родоначальником польской дворянской фамилии Солтык.

Товарищ Салтыкова по этому посольству, его зять князь Юрий Никитич Трубецкой, не только остался в Польше, но даже перешёл в католичество, за что также получил от короля богатые угодья.

Боярин Фёдор Никитич Романов пострадал от тиранства царя Бориса Годунова. Его насильно постригли в монахи (под именем Филарета). Первый самозванец, воцарившись в Москве, возвратил Романова из ссылки и сделал его митрополитом Ростовским. Романов инсценировал своё похищение войсками Лжедмитрия II, который в своём тушинском лагере провозгласил Филарета патриархом Московским и всея Руси.

После падения «тушинского царика» Филарет возглавил посольство к королю. Он долго оставался во главе русской миссии под Смоленском, искренне пытаясь договориться с поляками. Но стремление последних полностью подчинить Москву привело к разрыву. Когда Салтыков с Андроновым провели в Боярской думе решение призвать на царский трон не Владислава, а самого Сигизмунда, Филарет наотрез отказался выполнять наказ бояр, ссылаясь на отсутствие под ним подписи патриарха Гермогена. Непреклонность позиции Филарета привела к аресту его и остальных русских послов из прежней миссии. Их отправили в плен в Польшу.

Своим поведением в посольстве и в плену Филарет полностью искупил свой прежний коллаборационизм. Когда поляки в 1619 году отпустили Филарета в Россию, то его сын, новый царь Михаил Романов, задним числом узаконил указ второго самозванца, объявив своего отца патриархом Московским (на Руси после смерти Гермогена в 1611 году патриарха не было).

Семибоярщина

Призванию королевича Владислава, а затем короля Сигизмунда и узаконению присутствия польских войск в Москве способствовало временное правительство из семи верховных бояр – т.н. Семибоярщина. Она пребывала в Москве всё время польской оккупации, придавая видимость законности распоряжениям захватчиков.

До освобождения Москвы из числа изменников-бояр не дожили князья Андрей Голицын и Андрей Трубецкой. Из упомянутых выше прочих знатных предателей успел умереть князь Василий Мосальский. Остальные пятеро играли впоследствии видную роль в правительстве России при Михаиле Романове. Когда осаждённые в Кремле поляки выпустили за его стены бояр, казаки в войске Пожарского требовали расправиться с изменниками. Но Пожарский и дворянское ополчение не допустили насилия и спасли бояр-коллаборационистов от самосуда. Все они впоследствии были полностью восстановлены в своих родовых правах. А что сотрудничали с врагами России и веры православной, то, как говорится, «бес попутал».

Фёдор Иванович Мстиславский был некоронованным властителем России, богатейшим из бояр, авторитетнейшим членом Боярской думы. Умер в 1622 году.

Иван Михайлович Воротынский претендовал на царский трон на Земском соборе 1613 года. Умер в 1627 году.

Иван Никитич Романов, дядя нового царя. Ему принадлежат знаменитые слова о племяннике, избранном в цари: «Мишутка мал и умом не дорос». Несмотря на это, занимал при его дворе одно из первых мест. Умер в 1640 году.

Борис Михайлович Лыков-Оболенский. При Михаиле Романове возглавлял многие приказы (министерства). Умер в 1646 году.