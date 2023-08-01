Три категории миллионеров

Что нужно для того, чтобы разбогатеть? Мечтать? Много работать? Быть счастливчиком, которому везет? Уметь рисковать?

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Алексей Марков, автор книги «Жлобология 2.1. Откуда берутся деньги и почему не у меня?», рассказывает о том, как богатые люди достигают успеха и рекомендует читателю выбрать собственный путь к богатству и процветанию. Приводим отрывок из книги.

Есть такой журналист — Томас Корли. Он 4 года интервьюировал миллионеров (больше двухсот человек достал своими вопросами) и вывел три большие категории богачей по способу строительства состояния. Вкратце об этом эксперименте он написал в журнале Business Insider. Поэтому его книжки можно не читать, я опять для вас всё уже подготовил.

Первая категория богачей — бережливые инвесторы. Их около 22% (из тех, кому он задавал вопросы, — но я думаю, можно экстраполировать на весь мир с небольшой погрешностью). У них не было долгов, а пассивный доход превышал расходы. Признаки бережливых инвесторов: средняя зарплата; низкие стандарты жизни; доходы всегда превышают расходы; откладывается в загашник не менее 1/5 части дохода; сбережения инвестируются.

Богачом такого типа люди становятся в среднем за 32 года, а их состояние — около 3 миллионов долларов. Так себе развлечение. Однако наиболее реальное из трёх.

Вторая категория — виртуозы. Примерно 27% от богачей в исследовании — лучшие в своей карьере, профессии или отрасли. Тут два варианта: либо они работали в больших корпорациях, где значительную часть дохода составляли акции, либо они были предпринимателями / владельцами небольшого прибыльного бизнеса. В среднем им потребовалось 20 лет, чтобы скопить около 4 миллионов долларов.

Третья и самая богатая категория — мечтатели. Их оказалось примерно 51% от опрошенных миллионеров. Они следовали за мечтой и превратили её в реальность. В какой-то момент исполнившаяся мечта принесла им хорошие деньги, и они скопили порядка 7,5 миллионов долларов за 12 лет.

Самое главное, что вам нужно знать об этом способе, — мечта должна быть вашей собственной. Чужие мечты (друзей, родителей, успешных знакомых, звёздных кумиров) заведут вас в такой ад, что придётся годами ходить к гештальт-терапевту. Опасность тут в том, что далеко не каждый человек знает, о чём он в реальности мечтает. Тут ведь палка о двух концах: бывало, встретишь моднейшую девчонку и боишься ей сделать непристойное предложение. Страшно, что откажет. И ещё страшнее, что согласится. Мечты — дело тонкое. Тут надо быть храбрецом.