Первая мировая война: годы, краткая история, причины конфликта

Один из самых кровопролитных военных конфликтов за всю историю человечества – Первая мировая война – продлилась с 28 июля 1914 по 11 ноября 1918 года. Предпосылки к ней зрели давно, но мир оказался не готов к таким потерям. И, как выяснилось, дальше, это всего лишь пролог к еще более кровавой Второй мировой войне.

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«Рамблер» вспоминает, с чего всего началось, как менялись позиции сторон и чем завершилась Первая мировая война.

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Задолго до начала

Знаменитый немецкий канцлер Отто Фон Бисмарк после окончания франко-прусской войны заявлял, что Германия вовсе не претендует на мировое господство, стране в первую очередь нужно спокойствие и стабильность, чтобы жить и поступательно развиваться. Вероятно, когда он так говорил, он и сам был убежден в своих словах. Но годы шли, Германия действительно развивалась и уже в начале двадцатого века ей попросту стало «тесно» в существующих рамках мирового порядка. Пока другие страны делили колонии, Германии было не до того, а когда процесс завершился, выяснилось, что Германии ничего не досталось – ни дешевых ресурсов, ни рынков сбыта. Рост продолжался, но ресурсов нужно было больше, противоречия накапливались. Чтобы вырваться из существующих рамок, Германии нужно было разгромить страны Антанты – Францию, Англию на Западе и Россию на Востоке.

Убийство Франца Фердинанда

Спусковым крючком стало убийство эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда и его жены Софии Хотек. Эрцгерцог не скрывал своих славянофильских взглядов и рассчитывал объединить под династией Габсбургов земли Австрии, Венгрии и Балкан. Убийцей стал Гаврило Принцип, боснийский серб, который входил в организацию «Млада Босна», поставившую своей целью объединение южнославянских народов в Великую Сербию.

После убийства последовал период, получивший название Июльского кризиса – все пытались договориться со всеми и защитить свои интересы, но предотвратить войну это не помогло. Австрия предъявила Сербии ультиматум, часть пунктов была выполнена, часть – удовлетворены не полностью, а еще часть отвергнута. Австрию такое решение не удовлетворило. Началась война.

Начало Первой мировой войны

Австро-Венгрия объявила войну Сербии 28 июля 1914 года. К этому моменту в армиях будущих стран-участниц уже проходили тайные мобилизационные мероприятия. Все готовились к масштабной войне. Но никто не предполагал, что она затянется на несколько лет. Кайзер Германии Вильгельм направил телеграмму российскому императору Николаю II, в которой объявил войну, 1 августа, а 3 августа Германия объявила войну Франции. Великобритания направила Германии ультиматум 4 августа, по истечении которого также была объявлена война.

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В общей сложности в войну оказались втянуты 38 стран, погибло более 9 миллионов военнослужащих и около шести миллионов мирных людей. Пандемия испанки, унесшая миллионы жизней во всем мире, также стала одним из страшных последствий войны.

Вопреки ожиданиям быстрой победы на Западном фронте не поучилось, войска вкопались в землю и продолжали последовательно друг друга уничтожать, но для решительного удара сил не хватало ни у одной из сторон.

На Восточном фронте действиям Германии противостояла Россия. В первые недели удача была на стороне России, армия продвигалась на севере, немецкие войска пытались продвинуться на Варшавском направлении, а в Галиции к военным действиями присоединилась Австро-Венгрия, объявившая войну России 6 августа.

Тем временем продолжались военные действия в Сербии, в войну вступили Япония и Османская империя.

Великое отступление 1915 года

В 1914 году ни Австро-Венгрия, ни Германия, на стороне которых также выступала Италия, не смогли существенно продвинуться, было принято решение основной силы направить на Восточный фронт. России пришлось отступать и мириться с потерями.

Итогом 1915 года стала смена Верховного главнокомандующего российской армии Великого князя Николая Николаевича, которого отправили командовать Кавказским фронтом. Эту обязанность взял на себя сам Николай II. В армии и обществе росло недовольство, все это негативно сказывалось на военных действиях.

Брусиловский прорыв 1916 года

В 1916 году ситуация на фронте начала меняться, стал возможен знаменитый Брусиловский прорыв. Но Барановичская операция не оправдала возложенных на нее надежд. В целом преимущество оставалось на стороне Антанты.

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Революция в России

Если в 1916 году появилась какая-то надежда, то в 1917 году в России случилась сначала Февральская революция, а за ней и Октябрьская. Монархия пала, власть сменилась. Новое правительство заключило 3 марта 1918 года сепаратный мирный договор в Бресте, который позже получил название – похабный мир. Для России война на этом не закончилась, были оккупированы Одесса, Херсон, Харьков, Белгород, Севастополь, Симферополь. Война продолжилась, хотя формально Восточный фронт был ликвидирован.

Завершение войны