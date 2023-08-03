3 истории о похитителях, державших своих жертв взаперти

В начале недели в Челябинской области из плена смогла сбежать девушка, которую местный житель похитил в 2009 году и с тех пор 14 лет держал в плену в частном доме. Вырвавшись на свободу, 33-летняя женщина смогла добраться до сестры, которая и обратилась в полицию. Вскоре подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело. Эта история чудовищна, но не единична. «Вечерняя Москва» вспоминает три самых вопиющих похищений, которые происходили на территории России.

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14 лет сексуального рабства

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Девушка пропала в 2009 году, когда ей было 19 лет. Тогда на Железнодорожном вокзале Челябинска с ней познакомился 37-летний Владимир Ч. и предложил поехать к нему в поселок Смолино, чтобы выпить спиртного. Прибыв в загородный дом, в котором мужчина проживал вместе с матерью, злоумышленник заявил, что похитил девушку, и запер в комнате с решетками на окнах, дверь в которую закрывалась на навесной замок.

В плену жертва провела 14 долгих лет. Все это время похититель насиловал девушку, а после приковывал к специальной конструкции и перед уходом заклеивал рот скотчем.

30 июля 2023 года девушка смогла сбежать. В этот день у похитителя произошло психиатрическое обострение: по данным местных СМИ, он стал неуправляем и угрожал матери. Последняя вызвала сыну скорую помощь. Мужчину увезли в психиатрическую больницу. А девушка осталась в комнате незапертой. Воспользовавшись суматохой, она сбежала из плена, добралась до сестры, проживавшей неподалеку, и та обратилась в полицию.

Вскоре после этого насильника задержали. Сбежавшая пленница рассказала силовикам, что она не первая жертва. Ее слова подтвердились. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов нашли на заднем дворе дома задержанного захороненные человеческие останки.

В отношении похитителя возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Изнасилование» и «Убийство». Мужчина признал вину в двух преступлениях, но отрицает сексуальное насилие. По его словам, все было по обоюдному согласию. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Мать похитителя также задержали, однако позже выпустили из-под стражи в зале суда. На допросе женщина заявила, что заложница его сына якобы жила с ним добровольно, ни в чем не нуждалась и могла уйти в любой момент.

Скопинский маньяк

Самое громкое из аналогичных преступлений раскрыли в 2004 году. Тогда стало известно о том, что Виктор Мохов, работавший слесарем в Рязанской области, в 2000 году пообещал двум несовершеннолетним девушкам подвезти их до дома, а вместо этого похитил и удерживал в плену долгих четыре года.

Мужчина удерживал пленниц в бункере, оборудованном на шестиметровой глубине под своим домом. Там он насиловал и избивал своих жертв. Одна из них родила от маньяка троих детей: двоих Мохов подбросил в коробках к многоэтажным домам, а еще один умер при родах.

В какой-то момент маньяк утратил бдительность и начал выводить девушек по одной из подвала, заставляя их представляться его племянницами. Именно во время одной из таких прогулок жертва смогла передать записку с просьбой о помощи девушке, которая снимала у Мохова комнату.

Злоумышленника задержали, он во всем признался и рассказал правоохранителям, как пробраться в бункер. Пленниц освободили, а в 2005 году Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы.

В 2022 году он вышел на свободу, но уже осенью снова стал фигурантом уголовного дела.

Вятский маньяк

Идея с похищением и запираем жертв в бункере пришла в голову не только Мохову. За пять лет до «скопинского маньяка» такую же схему реализовал Александр Комин, которого в СМИ прозвали «вятским маньяком».

В 18-летнем возрасте будущий похититель попал в колонию за хулиганство, где трудился на швейном производстве. Там один из сокамерников рассказал ему, что на свободе он держал в подвале нескольких бездомных, которые на него работали: делали на продажу деревянные игрушки.

Комин вдохновился этим рассказом. Кроме того, ему понравилось шить. Выйдя из колонии, он окончил техникум по специальности «портной» и начал готовится к открытию своего в прямом смысле подпольного цеха.

Но одному все это провернуть было сложно, поэтому он уговорил своего коллегу Александра Михеева помочь ему. Четыре года мужчины рыли под гаражом, принадлежащим Комину, бункер глубиной девять метров. В нем подельники оборудовали несколько помещений, к которым с поверхности вела единственная лестница, на которую можно было подавать электричество: так будущий рабовладелец решил проблему с бегством.

13 января 1995 года все было готово, и Комин вышел «на охоту». Всех жертв мужчина «ловил» одним и тем же способом: он опаивал их спиртным с клофелином, а после относил в подвал. Первой заложницей стала Вера Талпаева, однако девушка оказалась неспособна к шитью, и тогда Комин предложил ей сделку: в обмен на свою жизнь она должна была находить ему новых жертв.

Таким образом в плену у рабовладельца оказались четыре женщины и двое мужчин. Работников мужского пола Комин устранил достаточно быстро: одного опоил и выбросил голым на мороз, а второго казнил на самодельном электрическом стуле. Пленниц же мужчина заставлял работать по 16 часов в день, издевался, а также регулярно насиловал с подельником Михеевым. Позже Комин избавился от одной девушки из-за того, что работать она уже не могла, а в качестве наложницы ему надоела.

Та же участь постигла в конце концов и Талпаеву: невольная соучастница захотела долю от прибыли подпольного бизнеса, и Комин ее убил.

В какой-то момент Комин выбрал себе самую молодую пленницу и решил, что она будет рожать ему будущих рабов. Для этого он забирал ее из подвала и водил в свою квартиру. Комин не боялся, что 22-летняя девушка сбежит, ведь он пригрозил убить ее двухлетнюю дочь, если она ослушается.

В 1997 году женщина, несмотря на угрозы, убежала и обратилась в милицию. Сперва ей не поверили, однако девушка рассказала про остальных пленников, описание которых в точности совпало с найденными телами и пропавшими ранее людьми.