Самые древние породы собак в мире

Современный мир невозможен без собак: преданных, любящих, ласковых, и пусть даже иногда непослушных питомцев. И странно представлять, что предки пушистых любимцев когда-то были дикими и даже не думали становиться лучшим другом человека. В этой статье мы расскажем, какой является самая древняя порода собак, для чего и каких животных стали одомашнивать люди, и какими качествами питомцы обладают сейчас.

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Как животные стали домашними

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Собаки – потомки волков. Древних, которые были распространены в странах Азии, Европы и Африки. Дальнее родство современных пушистиков с хищниками учёные подтверждают одинаковым количеством хромосом у животных — по 78. Ключом к изменениям диких животных стал процесс одомашнивания. Люди отметили некоторые качества и навыки волков, которые потенциально могли бы им пригодиться — в хозяйстве и многих других сферах. С диким волком об услугах быстро договориться не получилось, процесс привыкания проходил долго. Когда появились первые древние породы собак, учёные с точностью до года сказать не могут, но по некоторым данным первые попытки одомашнивания увенчались успехом примерно 40 тысяч лет назад. Это ещё не питомцы, которые живут у нас дома сейчас, — известные нам породы появились несколько позже. Постепенно дикие предки наших четвероногих друзей менялись и в характере, и в привычках, и внешне. Например, у них стали появляться висячие, а не прямые ушки. Одно из самых ярких различий — лай. Если волк может «гавкнуть» несколько раз, а потом всё равно переходит на вой, то некоторые собаки в лае настоящие мастера. И, конечно, у собак появились «профессии», что было главной целью их приручения. В послужном списке собак были такие должности, как:

ассистент (собаки поддерживали людей с разными физическими недугами. Например, помогали передвигаться слабовидящим и незрячим людям);

спасатель;

ездовая собака;

охранник или караульный;

ищейка;

пастушья собака.

Представители некоторых пород выполняют эти функции до сих пор.

10 самых древних пород собак

Гренландская ездовая собака (Гренландская лайка)

Гренландская лайка — самая древняя из известных собак. История породы насчитывает примерно 9,5 тысяч лет. В 2020 году в журнале Science рассказали об открытии международного научного проекта при участии российских учёных, согласно которому самая древняя порода собак в мире была именно ездовой. Свою первую «минуту славы» гренландские лайки получили только в XX веке, когда участники арктических экспедиций привезли нескольких собак в Европу. Однако приспособиться к тёплому климату собакам не удалось, поэтому массовой популярности они так и не получили. Да и характер у гренландских собак адаптирован к суровым условиям: они выносливы, умеют работать, а также готовы поддерживать хозяев во время занятий спортом. Любят поскулить и погоняться за мелкими домашними питомцами, поэтому в городских условиях лаек лучше не держать. Игры с детьми собаки не признают, а увереннее всего чувствуют себя в собачьей стае.

Акита-ину

Древних собак акита-ину рисовали на глиняных горшках. История породы насчитывает примерно 8 тысяч лет. Акита-инуоказалась одной из наиболее сложных для археологов пород. Подтверждение существования собаки и её ближайших сородичей датируют то 8-6 тысячелетием до нашей эры, то 2-1 веком до н.э. Одним из самых эффектных подтверждений долгого существования акиты стали изображения крайне похожих питомцев на глиняных горшках времён Древней Японии. Животные очень ценились японскими императорами, в том числе поэтому при селекции не использовались другие породы. Современные добрые, но ранимые акита-ину сохранили большинство характеристик своих дальних родственников. Самый популярный окрас акиты — рыжий с большими белыми пятнами, хотя представители этой породы также могут быть полностью чёрными и даже «тигровыми».

Басенджи

История породы насчитывает примерно 8 тысяч лет. Первые упоминания также были художественными: изображения собак исследователи нашли среди наскальных рисунков в Ливии. Согласно рисункам, уже тогда они были отличными компаньонами! А вот в официальных документах центральноафриканских стран собак впервые упомянули в 4 000 году до н.э. Басенджи любят активно проводить досуг и очень сильно привязываются к одному хозяину, хотя и ко всем остальным членам семьи относятся с теплом и уважением. А ещё псы без особой причины не подают голос. Согласно популярной древней легенде, однажды вожак басенджи услышал некую страшную тайну, но ради защиты своей стаи и людей дал обещание молчать. Правда это или нет — собаки не рассказывают до сих пор.

Грейхаунд (Английская борзая)

История породы насчитывает примерно 8 тысяч лет. Несколько учёных обнаружили среды храмовой живописи в городе Чатал-Хююк (территория современной Турции) примерно в 6 тысячелетии до н.э. А вот признание современных кинологических организаций эти древние собаки получили только в середине XX века. Когда-то грейхаунды пользовались популярностью у королевских особ — возможно, именно с тех времён у собак осталась тяга к комфорту. Дома важно обустроить для борзой комфортную зону отдыха с достаточно мягкой лежанкой. Тем более, собаки действительно любят вздремнуть. А в перерывах между отдыхом питомцы поражают хозяев своей энергичностью и послушанием. У древних афганских собак шерсть была значительно короче.

Афганская борзая

История породы насчитывает примерно 8 тысяч лет. Оказывается, афганские борзые не всегда обладали такой шикарной длинной шерстью. У их предков шерсть была значительно короче — в основном из-за необходимости приспособиться к знойному афганскому климату. Собаки были более выносливыми и зачастую более агрессивными, они слушались хозяев, но не проявляли ласки. Впрочем, в древности люди ценили в питомцах не доброту, а работоспособность, которой у борзых хватало сполна. Поэтому долгое время породу воспринимали как национальное достояние и буквально оберегали от разведения за пределами Афганистана. А вот современные афганские борзые уже не стесняются проявлять свои чувства к хозяину! Особенно тактильны и общительны они в юном возрасте.

Тибетский мастиф

Тибетские мастифы — древние собаки, помогавшие пастухам. Одни из первых упоминаний мастифов встречаются в китайских летописях: в документах упомянуто, что эти собаки стали верными и надёжными помощниками местных пастухов. Они не только помогали пасти скот, но и были готовы встать на защиту своих деревень при потенциальной опасности. Также питомцы помогали крестьянам переносить тяжёлые грузы. Многие мастифы служили охранниками и при тибетских монастырях. Навыки сторожа порода не растеряла: мастифы и сейчас готовы самоотверженно защищать свой дом. А вне работы это очень общительные, контактные, преданные и терпеливые собаки.

Салюки (Персидская борзая)

История породы насчитывает примерно 4-5 тысяч лет. Изображения исследователи не раз встречали на восточных мозаиках. И это неудивительно: бедуины не просто любили этих питомцев, но буквально считали их священными. Выносливые и быстрые салюки ни в чём себе не отказывали: они получали лучшие угощения, а для выполнения поручений от хозяев их нередко подвозили верблюды или лошади. Долгое время животных старательно ограждали от внешнего мира, а потому разводить породу массово стали только к концу XIX века. Независимость и гордость салюки сохранили в характере до сих пор, иногда их сдержанность и деликатность по отношению к людям даже принимают за холодное отношение. На самом же деле собака — очень чуткая и любящая, просто она уважает своё и ваше личное пространство.

Самоеды

История породы насчитывает примерно 4-5 тысяч лет. Своё название самоеды унаследовали от сибирских самодийцев: самодостаточного, «самоединого» племени. Как и многие другие древние породы собак, питомцы во многом помогали людям. Например, пасли оленей или таскали сани с большим количеством груза, несмотря на погодные условия. Также они охраняли свои человеческие семьи, а в самые суровые холода помогали согреваться детям. Семейственность порода сохранила до сих пор: самоеды любят своих взрослых и маленьких хозяев и буквально готовы отправиться за ними хоть на край света. Или, как минимум, в путешествие по соседним комнатам. К тому же псы тонко чувствуют перемены в настроении хозяина и знают, когда человеку нужна пушистая поддержка.

Сибирский хаски

Рабочие питомцы, они помогали и продолжают помогать сибирякам перевозить грузы и людей. Маршруты собакам часто выпадают неблизкие и заснеженные, а потому у хаски сильно развита выносливость, уверенность и смелость. Конечно, эти качества важно поддерживать воспитанием, ведь собаке важно видеть в хозяине вожака. Хаски — очень добрые и любящие питомцы, иногда даже слишком: на роль охранника это явно не лучше кандидаты. А ещё у этой породы нередко встречается гетерохромия — особенность, при которой два глаза приобретают совершенно разный цвет. Это и завораживает многих потенциальных хозяев.

Аляскинские маламуты

Древние собаки, получившие название от своих хозяев: исторического племени малемутов, проживавшего на Аляске. Благодаря своим габаритам, густой шерсти и удивительной выносливости собаки прекрасно справлялись с перевозом больших грузов даже в сильные морозы — это была, пожалуй, одна из главных задач питомцев. Свободное от перевозок время они часто проводили с самыми юными членами семьи и, как и самоеды, защищали малышей от холода. Современные маламуты по-прежнему ценят общество своей семьи. А также многие представители породы освоили актёрскую профессию: из-за внешней схожести маламуты часто играют в фильмах роль волков.