Россияне массово захотели пожить в интерьерах фильма «Один дома»

Более 40 процентов россиян хотели бы пожить в доме из известного фильма или сериала. Часть из них мечтает оказаться в интерьерах фильма «Один дома». Об этом говорится в исследовании сервиса «Ремонт со СберУслугами», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В опросе приняли участие более 2,9 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Из 43 процентов, которые мечтают жить в доме или квартире из известного фильма или сериала, 30 процентов выбрали бы фильм «Один дома». Популярной также оказалась квартира Шаталина из сериала «Моя прекрасная няня» — там поселились бы 16 процентов. Топ-3 списка замкнула квартира из сериала «Секс в большом городе» — за нее проголосовали 12 процентов опрошенных.

По девять процентов россиян привлекают дома «Зачарованных» и «Гарри Поттера». Интерьеры в фильме «Великий Гэтсби» привлекли внимание восьми процентов респондентов. Столько же россиян вдохновились домами из «Отчаянных домохозяек». По шесть процентов респондентов хотели бы жить в интерьере сериалов «Аббатство Даунтон», «Друзья», «Воронины», «Счастливы вместе», а также фильмов «Ирония судьбы» и «Семейка Аддамс».