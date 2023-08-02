По каким русским фамилиям можно определить ханта и манси

Современные имена, фамилии и отчества появились у обских угров в конце XVIII века после принятия ими христианства. До прихода русских, у хантов и манси не было фамилий, а были только имена. Ясачные списки XVI века зафиксировали такие имена как Актамак, Себеда, Килим, Селма, Полбей, Кичеда, Ванхо и Елдан.

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Имянаречение

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Но по какому принципу эти северные народы давали имена своим детям? Оказывается, у хантов имя ребенку давал отец, а у манси это делал чужой человек. Часто имя давали по имени первого встретившегося человека, а если встречалось сразу несколько людей, то давали имя «самого красивого». Если же рядом не было людей, то давали имя по первому предмету, которой родители увидят, выйдя из жилища – по названию зверя, птицы, или какого-либо предмета. Например, девочку могли назвать Лули – птица или Нярма – полоска на полозе нарты, а мальчика Хынтып – лыжный посох или Нярох – лысая башка. Давали детям имена, и исходя из их качеств: Анянг означало красивый, Нерын – заикающийся, а Чухпилек – стремительный.

Был и обычай передавать имя от покойного предка. Когда кто-то из старых людей в стойбище умирал, произносить его имя запрещалось; можно было только описывать человека, какой он был. Но имя не исчезало, оно переходило от деда или прадеда к внуку, от прабабки – к правнучке. Обские угры верили в переселение душ и иногда сначала обращались к специальным людям – гадателям, которые определяли, душа кого из предков возродилась в ребенке, и лишь после этого ему давали имя умершего человека.

Даже когда обские угры стали принимать христианство, национальные имена долгое время сохранялись внутри семьи. Особенно это случалось тогда, когда священник давал родственникам одинаковые имена, что противоречило обычаям северных народов.

Имя – отчество – фамилия

Первые фамилии у обских угров стали появляться уже во второй половине XVI века, причем фамилии явно образовывались от имен отцов: Колмозер Тынаков, Елгоза Лосмавин, Гуляй Кутин.

В начале XVII века в архивах встречаются князь Юзор Hайдуков и его сын – Дмитрий Юзорин; пасынка Чемозы Мосова зовут Пыстымин Чемохов, а у ханта Рондома Богунова оказывается приемный сын, которого зовут Мелдес Рондомин. Иногда в документах ставят уточнение – «сын» или «брат», например: «Мурынка, сын Айдаров»; «Потыка, сын Кырнышов»; или «Лончак, Анчев брат», «Монголей, брат Чудинков».

В ревизских сказках Сосьвинской волости в 1640 году встречаются фамилии Чотов, Рахматов, в Тымской волости – Пакочеев, а в Ляпинской – Рахтымов. Под Сургутом были распространены фамилии Асманов, Яншин, Мыргилев, Салтыков, Ярмаков, Ангачев и Ангажев.

Таким образом видно, что фамилии северных народов, так же как и русские, происходили от личных имен родственников, но при этом – от национальных имен. Сначала они превращались в отчества, а из отчеств становились фамилиями.

В ревизских сказках XVII века встречаются такие обско-угрские фамилии как Нюрымков, Вогалхов, Мулимхов, Нючин, Чурасков.

Разумеется, превращение отчества в фамилию часто разобщало семью – двоюродные браться и сестры уже записывались под разными фамилиями.

Образование и преобразование фамилий

Некоторые фамилии образовывались при помощи русских суффиксов -ов, -ев, -ин, -ын, -хов, -ков. Это такие фамилии как Тояров, Молданов, Сигильетов, Калмаков, Сабеев, Цымбицын, Пакин, Шешкин, Айпохов, Пеликов Посланхов и другие.

Бывало и так, что фамилии образовывались при помощи оглушения звука «к» в звук «х» с добавлением суффиксов. Так происходило при образовании фамилии из вогульских имен наподобие Юрлымко или Еркимко. Фамилии, образованные от них, звучали так: Юрлымхов и Еркимхов. Иногда преобразование фамилий шло еще дальше: из обско-угрского имени получалась украинская фамилия. Например, Русмеликов превращался сначала в Русмелихова, а потом становился Русмиленко.

Довольно редко встречаются у манси фамилии на -кумов, хотя это преобразование наиболее им близко, так как слова «кум» или «хум» по-мансийски означают «мужчина». Это такие редкие фамилии как Таушкумов, Совыскумов, Квасинкумов и др. Еще реже встречаются фамилии, содержащие одновременно суффикы -кум и -ко, например, Вотекумко. Ученые считают, что они возникли при смешении народностей ханты и манси.

Часть обско-угрских фамилий образована с помощью окончаний -ий, -ой от названий местности. Это такие фамилии как Юганский, Цынгинский, Теримский, Кайловский.

И Волковы, и Макаровы

Некоторые фамилии за два века изменились до неузнаваемости. Например, изначальная фамилия Гындыбаев со временем превратилась в Гындыбина, Робадеевы стали Ромбандеевыми, а Ваюптины – Вьюткиными.

Часть обских угров сумела сохранить фамилии, идентичные национальными именам, к примеру: Вогаль, Чухла, Пугуня, Трегутта.

А начиная с XVII века манcи и ханты носили и фамилии, которые невозможно отличить от русских – Макаровы, Поработины, Чумины, Волковы, Шугаровы, Муркины, Шульгины, Налимовы, Якровы.

В селении Тультомские юрты встречались фамилии Талигиных, Понбиных, в селении Важгориске юрты были в хождении фамилии Пугыртин, Нелцепов.В Ямских юртах жили семьи с фамилиями Вадишоповы, Теобомовы, Панкулаевы и Сезирины.

Встречались фамилии Ярлин, Котнин, Посланхов, Необтин, Пугыртин, Вальгамов, Тоболев, Патласов, Контеров, Тасьманов, Сандрин, Пугурчин, Хунзи и Возеловы.

На реке Куноват и сейчас живут Яркины, Уксюмовы, Тарасовы, Конкины, Тояровы, Муратовы, Тоголмачевы, Тырлины, Тояровы, Отщамовы и Тыльзины.

Их становится меньше

Антрополог Елена Анатольевна Пивнева, исследовавшая документы за XVII – XVIII вв. и XX век обнаружила, что почти 40% фамилий угров были утрачены, зато распространились другие. Например, еще в 1930- годах ханты на реке Сыня были представлены шестью фамилиями. Род Сеня-ех носил фамилии Лонгортовых, Тагилиных и Куртямовых, а род Послан-ех – фамилии Пытласевых, Пырысевых и Артанзеевых. В конце XX века здесь сохранилось четыре фамилии. Тагилины, Питласовы и Пырысевы исчезли, зато появилась новая фамилия – Еприны.