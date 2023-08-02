Мать криком прогнала напавшую на ее дочь пуму

В американском штате Вашингтон пума напала на восьмилетнюю девочку, отдыхавшую у озера. Об этом сообщает Fox 13.

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После нападения на помощь дочери тут же пришла мать. Она начала громко кричать, напугала зверя своими криками и в итоге прогнала его.

Пума нанесла ребенку легкие травмы. Сотрудники парка быстро прибыли на место происшествия, оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в больницу.

После случившегося территорию возле озера, где произошло нападение, закрыли для посещения. Если сотрудникам парка удастся найти хищника, его планируют усыпить.