Жених с невестой поженились в затопленной из-за тайфуна церкви

Жених с невестой на Филиппинах переплыли паводковые воды, чтобы пожениться в церкви. Храм оказался частично затоплен в результате тайфуна. Об этом сообщает The Guardian .

Церемония бракосочетания прошла в церкви в провинции Булакан, которая пострадала от сильных дождей, вызванных тайфунами. Однако пара Пауло и Мэй Падилья все равно решили сыграть свадьбу, несмотря на то, что вода в церкви доставала почти до колена. В сети появились кадры, как молодожены стоят в храме — брюки жениха намокли, как и подол платья невесты.