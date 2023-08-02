Старушка отбилась от грабителя и накормила его

Старушка отбилась от юного грабителя и накормила его
Престарелая американка едва не стала жертвой юного грабителя. 87-летнюю женщину спасло доброе отношение к непрошенному гостю и упаковка с крекерами.
Инцидент произошел несколько дней назад в штате Мэн. Местная жительница по имени Марджори Перкинс проснулась утром и увидела перед собой молодого человека с ножом. Она узнала его, юноша обычно ухаживал за ее газоном. Подросток заявил, что хочет ограбить ее, и напал на женщину. Женщина схватила стул и защищалась им, используя в качестве щита.
После этого юноша неожиданно проголодался и ушел на кухню. Там же он оставил свой нож. Американка пошла следом и призвала его покинуть ее дом. Однако потом Перкинс выяснила, что юноша ничего не ел два дня. Она сжалилась над юным грабителем и дала ему коробку с арахисовым маслом и крекерами.
Подросток отвлекся на еду, это позволило пенсионерке вызвать на место происшествия стражей порядка. Тем не менее грабитель успел уйти, прежде чем к дому Перкенс приехала полиция. Спустя несколько часов правоохранителям все-таки удалось его задержать. На данный момент злоумышленник находится под стражей, пишет газета The Guardian.