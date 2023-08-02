Старушка отбилась от грабителя и накормила его

Престарелая американка едва не стала жертвой юного грабителя. 87-летнюю женщину спасло доброе отношение к непрошенному гостю и упаковка с крекерами.

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Инцидент произошел несколько дней назад в штате Мэн. Местная жительница по имени Марджори Перкинс проснулась утром и увидела перед собой молодого человека с ножом. Она узнала его, юноша обычно ухаживал за ее газоном. Подросток заявил, что хочет ограбить ее, и напал на женщину. Женщина схватила стул и защищалась им, используя в качестве щита.

После этого юноша неожиданно проголодался и ушел на кухню. Там же он оставил свой нож. Американка пошла следом и призвала его покинуть ее дом. Однако потом Перкинс выяснила, что юноша ничего не ел два дня. Она сжалилась над юным грабителем и дала ему коробку с арахисовым маслом и крекерами.