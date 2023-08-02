Как лечили зубы в XIX веке? Зловещие истории из Петербурга
В Санкт-Петербурге представили коллекцию старинных стоматологических кресел и щипцов. Как удаляли «восьмерки» в XIX веке и почему процедура могла стать последней, узнала корреспондент «МИР 24» Елена Куршук.
От посещения этого места в буквальном смысле сводит зубы. Что-то вроде музея пыток – только стоматологических. Говорят, в те времена пациента держали четверо, чтобы не сбежал.
Первый рентген-аппарат американского производства облучал пациента в течение полутора часов. В нерегулируемом кресле нельзя было двигаться, иначе процедуру начинали заново.
«Крыло защищало от ожога уха и щеки, так как сама колба очень сильно нагревалась. Этот момент был предусмотрен, в отличие от того, что излучение было в полторы тысячи раз больше современного», – рассказала сотрудник Музея истории медицины и фармации Маргарита Булатова.
Не легче обстояло дело и с удалением. Подлинная коллекция XIX века – зубные ключи из Европы, щипцы для вырывания «мудрых восьмерок» – из Лондона. В процессе могли случайно сломать челюсть. Поэтому пытались лечить.
«Это ручной бор для сверления зубов. Самый примитивный прибор, подобные инструменты существовали и до начала XX века по одной причине – они были дешевле в приобретении для самого стоматолога», – пояснила Маргарита Булатова.
Скорость оборота была минимальной, поэтому зубное ремесло старались «роботизировать». Так появилась бормашина-прялка. Раритет с европейского аукциона.
«Бор-машина приводится в движение с помощью педали, нужно поймать ритм и привести в движение сам бор», – показала Маргарита Булатова.
Несмотря на зловещие истории, у музейщиков нет цели напугать. Говорят, наоборот: после посещения экспозиции современный стоматологический кабинет покажется раем.