Как лечили зубы в XIX веке? Зловещие истории из Петербурга

«Крыло защищало от ожога уха и щеки, так как сама колба очень сильно нагревалась. Этот момент был предусмотрен, в отличие от того, что излучение было в полторы тысячи раз больше современного», – рассказала сотрудник Музея истории медицины и фармации Маргарита Булатова.