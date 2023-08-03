Самого тяжелого кита в истории идентифицировали ученые

Новый вид ископаемых китов идентифицировали ученые. Он претендует на звание самого тяжелого животного из когда-либо живших на нашей планете.

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Специалисты назвали вид Perucetus colossus, что в переводе – «колоссальный кит из Перу». Кости животного нашли свыше десяти лет назад на крутом скалистом склоне в регионе Ика (юго-восток Перу). В древности он находился под водой, там содержатся окаменелости морских животных. Всего ученые обнаружили 13 позвонков, четыре ребра, а также бедренную кость.

Исследователи предположили, что возраст окаменелостей – 39 миллионов лет. Был проведен анализ костей, который показал, что древний кит весил от 85 и 340 тонн, в то время как вес синих китов – около 180 тонн. В длину животное достигало около 20 метров.

По словам ученых, рекордный вес кита достигается за счет более тяжелых костей, чем у синего кита. Он обитал в основном на мелководье, так как тяжелый скелет характерен для прибрежных морских млекопитающих. Чем питался Perucetus colossus, можно только догадываться. Есть предположение, что он мог собирать пищу на морском дне либо поедал тонны криля.